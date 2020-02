“La Noche de los Museos” arrancó con una variada grilla de espectáculos

En las instalaciones del Museo Histórico, ubicado en calle Newbery y Quintana, se desarrolló el acto inaugural de una nueva edición de esta propuesta cultural que tiene como fin acercar a la gente a estos patrimonios de la comunidad, para que puedan disfrutar y admirar la calidad del arte juninense.

Anoche continuó en el MACA, mientras que hoy será el gran cierre en el MUMA, desde las 20.

El jefe del Gobierno de Junín, Pablo Petrecca, estuvo presente en esta jornada inaugural junto a su esposa y aprovechó para saludar y conversar con los vecinos que se acercaron al Histórico.

Al respecto, Javier Pironi, director de Cultura del Municipio expresó: "Realmente siento un placer enorme por ver al Museo Histórico repleto de gente, a pesar de que el día no acompañó demasiado. No obstante, la gente se dio asistencia de todas maneras y pudimos vivir una jornada muy linda en esta presentación de la Noche de los Museos”.

“Las actividades son distintas cada día, con la preponderancia de artistas de Junín y feliz de contar también con la presencia del intendente Petrecca que se acercó con su esposa”, añadió.

“Dinamizar la cultura”

Asimismo, Pironi dijo que “este tipo de propuestas van en línea con uno de nuestros objetivos principales que es empezar a dinamizar la cultura dentro de los museos, para que la gente no piense que es un lugar serio, estático y aburrido, sino que pueden pasar este tipo de experiencias en vivo”. También, señaló que “mucha gente me dijo que era la primera vez que venía al Museo Histórico y que no sabía que existían estas cosas, por eso les pedimos que vengan a disfrutar porque es de todos los juninenses”.

En tanto, el Intendente manifestó: “Como bien dijo Javier, esta es una gran oportunidad para venir, conocer y recorrer los museos que hay en Junín, en este caso el Museo Histórico en Newbery y Quintana que contiene elementos muy importantes de nuestra conformación como ciudad”. Luego, indicó que “es una muy buena combinación la que se lleva adelante entre lo que se expone en los museos y las actividades que se planean desde la dirección artística en estas tres noches”.

Además. Petrecca dijo que “queremos que todos los vecinos vengan a deleitarse con el arte juninense, que conozca la gran calidad que tienen muchos de los artistas de nuestra ciudad, que llevan adelante distintas expresiones como teatro, canto, música y danza”.

Por último, el jefe comunal sostuvo que “esto está pensado plenamente para los juninenses, tanto para los que quieran venir a recorrer y conocer museos, como también para que los artistas puedan exponer su talento. También es una buena oportunidad para aprovechar la visita que tenemos por parte de los turistas, quienes también pueden aprovechar la noche de compras y llevarse un gran recuerdo de la ciudad”.