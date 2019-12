El Intendente aseguró que el traspaso de los terrenos ferroviarios no afecta a la Coottaj

Tras la disconformidad manifestada por los integrantes de la Cooperativa de Trabajo Talleres Junín (Coottaj) por el traspaso de las 28 hectáreas del predio ferroviario a manos del Municipio, el intendente Pablo Petrecca aseguró que "buscamos recuperar los espacios".

"Esta cesión de terrenos no afecta a la Cooperativa ni a los vecinos y no altera la actividad de los talleres. Queremos continuar lo que se logró en la gestión de Macri en pasajeros y carga", afirmó en una entrevista con TeleJunín.

Días antes, el presidente de la Coottaj, Pedro Rodríguez, había afirmado que las tierras otorgadas "involucran a nuestros galpones que la Cooperativa está usando actualmente y que el mismo intendente Petrecca sabía porque yo se los dije”.



Al respecto, el jefe comunal remarcó que "desde 2017 a la fecha, Rodríguez ha decidido el rumbo de no querer trabajar con el Municipio. Se ha hecho difícil. No generemos ruido, no hay que escuchar voces ahora, de quienes han sido patrones de estancia".

"Los intereses nos ciegan un poco y no vemos la realidad, no pudimos comunicar con claridad esto. El apogeo del ferrocarril ha cambiado por otros actores políticos. Hay muchos lugares ociosos, abandonados, galpones sin uso y una demanda de la ciudadanía de unir a la ciudad, para integrarnos", afirmó Petrecca

"Prontamente estaremos inaugurando la segunda etapa del Parque Central, a la vera de Jean Jaures. En el predio existen espacios culturales, deportivos, y para emprendedores de Junín; el Beto Mesa y el Registro Civil. Nada de eso altera la vida ferroviaria", afirmó.

"Queremos trabajar con el nuevo ministro de Transporte. Ya le envié un mensaje para felicitarlo, me puse a disposición y le pedí una audiencia para trabajar con los temas pendientes. Buscamos poner en agenda sacar la playa de maniobra, para ubicarla en otro lugar y que no se corte el tránsito", confirmó.

"Poner palos en las ruedas"

“Desde el Municipio no fueron capaz de avisar o hacer una reunión previa para buscar una solución. Todo esto creo que está hecho a propósito para poner palos en las ruedas a la gestión del nuevo ministro de Transporte”, apuntó Rodríguez.

“Nosotros le hemos sacado todos los vehículos a Petrecca de las comisarías ocupando las calles; lo hicimos participar en la firma del convenio con los chinos y le dimos un camión que teníamos en el predio de la cooperativa. Temas que el Intendente se olvidó”, señaló

“Debería haber tenido la delicadeza de avisarnos y decirnos: ‘Esto va a pasar a nombre nuestro y quédense tranquilos que no le vamos a tocar nada’. Como todas las cosas que se hicieron, la falta de gestión fue tremenda”, confirmó.

“El galpón donde tenemos los tornos, las plegadoras, y guillotinas, está dentro de las 28 hectáreas que pasaron en manos del Municipio y Petrecca lo sabe porque se lo dije personalmente”, subrayó el cooperativista.

La visita de Meoni

El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, mantuvo una reunión este lunes con los integrantes de la Coottaj, a quienes les reafirmó su compromiso de trabajar en conjunto.

"Hace algunos meses estuvimos reunidos y me había comprometido a trabajar junto a ellos. Ahora volví para reafirmar ese compromiso. Pero no solo para contarles que vamos a trabajar juntos para recuperar la Coottaj, sino para pedirles que me ayuden en esta gran responsabilidad que me toca asumir a partir de hoy", resaltó Meoni.

“Después del amargo fin de semana que pasamos por la noticia del traspaso de terrenos ferroviarios al Municipio, recibimos la visita inesperada de Mario que vino a agradecer y a reafirmar su compromiso con la Cooperativa como lo dijo durante toda la campaña", dijo Rodríguez al respecto.

“Hablamos de todos los temas ferroviarios y de la gente que tenemos en la cooperativa que conoce mucho del ferrocarril. Él lo agradeció porque le hace falta gente técnica que lo instruya en muchas cosas. Le dije que esta es la última oportunidad que tenemos para solucionar nuestra situación en el taller”, afirmó.

“También habló de pasar la cooperativa en manos del Estado, algo que no entiende por qué no se hizo antes. Y además nos preguntó hasta cuándo teníamos trabajo, que ahora tenemos hasta fines de febrero. Y nos afirmó que nos quedemos tranquilos, ya no nos iba a faltar”, resaltó.