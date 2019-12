Renovación de autoridades en Multisectorial de Jubilados

La Multisectorial de Jubilados y Pensionados de Junín realizará elecciones para renovación de autoridades.

Se estima que en enero se realice la Asamblea General Ordinaria de la institución para elegir una nueva comisión directiva, tras la renuncia de Heriberto “Beto” Hernández, quien se desempeñó como presidente de la Multisectorial.

La presidencia durante este período provisional recayó sobre Miguel Saita y la vicepresidencia sobre Delia Capone.

En diálogo con Democracia, Saita manifestó que la asamblea se realizará en Entre Ríos 174.

Respecto a cambio de gobierno a nivel nacional y provincial, Saita se mostró esperanzado y confía en que se adoptarán medidas a favor de los jubilados que cobran los haberes más bajos.

Lamentó la situación que padecen muchos jubilados y pensionados de Junín que no se pueden hacer atender como corresponde en materia de salud, porque no les alcanzan sus magros haberes para comprar remedios, ni para hacerse atender por los médicos especialistas y demás, ante la falta de cobertura de PAMI.

Sabido es que un importante número de personas de la tercera edad van a hacerse atender al Hospital Interzonal General de Agudos, y si no, directamente dejan de ir al médico con la asiduidad que deben hacerlo para continuar con tratamiento médico.

Entre los más afectados, el entrevistado mencionó a las personas que tenían la obra social PROFE, en realidad se denomina Incluir Salud, perteneciente a un programa federal. Un 74 por ciento de los afiliados son titulares de pensiones por discapacidad.

Sobre la Multisectorial de Jubilados y Pensionados, Saita dijo que podían participar todos los jubilados y pensionados de Junín.