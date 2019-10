En Junín, la oposición atribuye el triunfo oficialista a la remontada nacional de Juntos por el Cambio

El concejal por el Frente de Todos José Bruzzone atendió a Democracia y se refirió al resultado de las elecciones y el futuro del Frente de Todos.

Si bien aclaró que de momento no hay conclusiones ni análisis, destacó la unión del espacio y las expectativas para seguir trabajando.

“Creo que Petrecca hizo una elección excelente. Hizo política desde el mismo 11 de agosto hasta el día de la elección. Atendió a determinados sectores que estaban descontentos y evidentemente eso le rindió buenos resultados”, expresó el concejal.

Además, agregó, “se vio favorecido por una remontada nacional y provincial de Cambiemos que había tenido una muy mala elección el 11 de agosto y logró en parte revertirla. Ese arrastre se vio reflejado también en la cantidad de votos que cosechó”.

Respecto de la campaña y la elección que llevó adelante el Frente de Todos, Bruzzone consideó que “se hizo una muy buena elección pero no alcanzó”.

En ese sentido explicó: “Estamos sumamente conformes no solo con la campaña sino con la unidad en las metas, y lo logramos porque viniendo de procedencias diferentes logramos una unidad de proyectos que es lo que nos permite seguir construyendo con mucho optimismo hacia el futuro”.

Según Bruzzone, “esa unidad nos permitió ser competitivos a diferencia de lo que pasó en 2017, donde quedamos muy lejos y este es el camino a seguir. El análisis se continúa y se va a seguir haciendo, conclusiones no hay.

Futuro del Frente de Todos

El concejal aseguró que actualmente “se definen las posiciones en común para actuar como oposición a un oficialismo que se consolida. No te puedo decir cuál será la organización porque no lo hemos hablado aún pero así como hemos venido funcionando prácticamente en sintonía los tres bloques de la oposición supongo que así va a seguir funcionando”.

Destacó que la apuesta es que continúe el Frente de Todos, “aparte va en uno de los pedidos de Cristina del discurso del domingo. Que no se rompa la unidad lograda, que es la única garantía de poder reconstruir la tierra arrasada que deja Cambiemos tanto en provincia como en nación”.

Palabras en las redes sociales

El concejal Maximiliano Berestein se expresó en las redes sociales y destacó la figura de Mario Meoni, luego de que éste anunciara que no volvería a ser candidato a intendente por Junín.

“En primer lugar quiero expresar mi admiración absoluta a Mario Andrés Meoni por su sencillez, por su honestidad, por su sensibilidad, por su entrega, por su humildad y por su generosidad, su amistad para mi es un orgullo”, comenzó su posteo Berestein.

Luego continuó: “Ayer (por el domingo), Junín eligió, y como defensor de la democracia respeto la voluntad popular. Pero tengo la seguridad de que dejamos escapar la posibilidad de contar con un líder único para mejorar la realidad de Junín.

Humildemente quiero agradecer el acompañamiento y el compromiso de todos los juninenses que se comprometieron en la campaña, a las familias que nos abrieron las puertas de su casa, a quienes doblaron y repartieron nuestra boleta, a los fiscales, a todos los amigos y voluntarios, ustedes fueron los protagonistas y responsables de esta campaña honesta y austera”, continuó.

“También agradecer a los más de 26.000 vecinos que nos votaron y confiaron en nosotros, a ellos les quiero decir, que nuestro compromiso está intacto, vamos a seguir trabajando y defendiendo los intereses de Junín. Finalmente agradecer a mi familia por el apoyo de siempre, fueron meses muy intensos, de muchas ausencias. Gracias por entender y acompañar mi vocación. Te amo Flor Rodriguez Garay, junto a Tomy son lo más importante de mi vida”, concluyó.