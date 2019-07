Mientras en Agustina aguardan por la obra, en O’Higgins ya construyen el parque solar

Con una inversión de 1,5 millones de dólares, ayer por la mañana comenzó a construirse el parque solar fotovoltaico en O´Higgins, donde estuvo presente el intendente municipal de Chacabuco, Víctor Aiola, junto al secretario de Producción, Ariel Di Piero, y al delegado, César Lucci. La energía generada será distribuída por la Cooperativa Eléctrica.

“Esta es una localidad que siempre ha hecho punta con respecto a la ecología y al cuidado del medio ambiente, y estaban dadas la condiciones, no solamente de territorio, sino también socioculturales para que eso se generara acá”, señaló el Jefe Comunal.

A través de un proceso licitatorio llevado a cabo por el Proinged, actualmente hay 20 proyectos adjudicados dentro de la provincia de Buenos Aires, de entre 200 y 500 kW. Uno de ellos estará ubicado en Agustina, donde la empresa Creatic aún no comenzó a realizarlo.

La planta fotovoltaica -con un plazo de cinco meses de obra-, se montará en un predio rural lindero al camino de acceso y a 500 metros de la localidad del partido de Junín, sobre mano derecha, según pudo saber Democracia.

“La cooperativa eléctrica hizo un comodato con el dueño de la hectárea, por 30 años. Además se encargará de la distribución e inyección de la energía generada a la red eléctrica. Esta obra va a potenciar el suministro, lo que hace que haya más capacidad para las empresas que quieran instalarse”, explicó a este diario, el concejal Manuel Llovet.

“Si bien es importante el medio ambiente, lo bueno también es que permitirá que lleguen compañías nuevas, ya que no es lo mismo lo que demanda un hogar, que lo que demanda una empresa. Va haber más capacidad”, destacó.

“En Agustina, no tenemos problemas eléctricos, pero inyectará más energía y potenciará a la línea. En el proyecto, se eligieron localidades pequeñas y alejadas de la red principal, ya que eso genera pérdidas en el transporte de la electricidad”, subrayó.

Los proyectos aprobados

La iniciativa dentro del territorio bonaerense es impulsada por el Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (Proinged) que ya dio a conocer las 14 empresas que fueron elegidas y ganadoras para montar 15 de 20 infraestructuras planeadas para este año.

Entre las obras ya aprobadas, el 66% se encuentran en la Región: Agustina (Junín), O’Higgins (Chacabuco), Iriarte (General Pinto), El Dorado (Leandro N. Alem), Ameghino, Villa Sauce (Gral. Villegas), Tres Algarrobos (Carlos Tejedor), Facundo Quiroga (9 de Julio), Bayauca y Martínez de Hoz (Lincoln). El porcentaje restante: Villa Maza (Alsina), Villa Iris (Puán), Huanguelén (Coronel Suárez), Oriente (Coronel Dorrego) y Desvío Aguirre (Tandil).

Se trata de una “primera etapa” de selección, mientras que el resto de las ofertas continúa en análisis, teniendo en cuenta que en esta primera subasta se presentaron 45 empresas.

La empresa Aldar SA resultó adjudicataria de dos, ya que “presentó el mejor precio general con respecto a todos los parques”, aseguraron. Los 13 restantes fueron concedidos a distintos oferentes, conforme al ranking de evaluación técnico/económico de cada planta.

Con estos nuevos proyectos, se instalará una nueva potencia solar fotovoltaica de pequeña escala por un total de 5,1 MWp, que se suma a los 2,9 MWp ya instalados por el Proinged, totalizando 8 MWp instalados, que podría equipararse al consumo de 50.000 hogares tipo.

Cabe destacar que actualmente hay ocho en funcionamiento dentro del territorio bonaerense, más precisamente en Arribeños, Inés Indart, El Triunfo, Espigas, Recalde, Samborombóm, San Nicolás y en la planta Ceamse que aporta energía al Camino del Buen Ayre.

Se estima que estas plantas tendrán una generación de energía limpia de 12 GWh/año que colaborará con el mejoramiento de la matriz energética provincial, una apuesta al futuro con las energías renovables.

Sustituir los generadores diesel

Estas instalaciones se caracterizan por tratarse de baja escala (entre 200 y 500 kW de potencia), dimensionadas para cubrir demandas puntuales en sectores críticos de las redes de distribución, en los que se presentan dificultades de abastecimiento en horas pico de consumo.

Además de inyectar energía de forma directa a la red de distribución local, estas pequeñas centrales, junto a la eólica, promueven la diversificación de la matriz energética de la Provincia con el objeto, a mediano plazo, de sustituir la generación distribuida diesel por energía limpia por algo más de 500 MW, reduciendo costos y beneficiando al medioambiente.

“Este tipo de generación tiene la ventaja de evitar pérdidas energéticas por transporte y distribución de la energía, puesto que se produce en sitios cercanos a los puntos de consumo o puntas de linea”, valora un documento.

“Más allá de los beneficios sobre la mejora buscada en la prestación del servicio eléctrico local, este Programa persigue otros objetivos, relacionados con las oportunidades que supone este tipo de emprendimientos en pequeñas localidades”, explicaron desde Proinged.

“Uno de los fines perseguidos se vincula específicamente con la promoción y difusión de las energías renovables en el territorio bonaerense. En cada una de las nuevas instalaciones, se llevarán a cabo capacitaciones técnicas, visitas y demás actividades destinadas a fomentar la formación de recursos humanos especializados”, destacaron.