Ruiz dijo que buscan "un Junín productivo”

Diego Ruiz, ex presidente de Comercio e Industria y ahora precandidato a intendente por Consenso Federal 2030 estuvo en TeleJunín y se refirió a las propuestas del espacio de Roberto Lavagna, en el camino a las elecciones Primarias.

En primera instancia definió al frente como “el espacio que no está ni de un lado ni del otro pero a su vez lo pensamos como una cuestión de consenso, de pensar qué ciudad, en este caso es la que queremos”.

Ruiz hizo hincapié en el proyecto de “un Junín productivo donde el empleo privado empiece a asomarse en la cantidad de gente que tiene de empleado público la ciudad y el partido. Creo que de esa manera, generando empleo privado, siendo más permeables a la instalación de empresas chicas, medianas o grandes vamos a empezar a solucionar muchos temas como la desocupación, la inseguridad y otros tantos que nos preocupan”.

Sobre el Parque Industrial destacó el trabajo hecho hasta hoy: “Es valorable la impronta que han tenido nuestros intendentes anteriores, como también lo puedo decir de Pablo (Petrecca), yo voy a estar en este camino, el de no criticar, no defenestrar, ni siquiera desprestigiar a las otras fuerzas porque la realidad es que creo que hoy tenemos que abrir la cabeza y tener un poco de grandeza para la ciudad, y también, ojalá suceda a nivel provincial y nacional, que pensemos la ciudad entre todos”.