Según Llovet, "hacen falta cuatro años más" de gestión

El concejal por Cambiemos, Manuel Llovet estuvo en el programa Reporte Especial y se refirió a las horas decisivas de cara al cierre de listas para las Paso y los ejes de la campaña.

“Con el trabajo que ha realizado el intendente Petrecca fue fácil la decisión de que continúe él, que vuelva a ser candidato y que vuelva a ser el intendente por cuatro años más. Después en las cuestiones internas siempre ha sido fácil porque si bien hay rispideces como en todos lados porque hay intereses de cada partido se ha logrado siempre el consenso y llevar adelante una buena lista". contó Llovet e indicó: “Entendemos que va a ser una lista de unidad, si bien ha habido algunas cuestiones con el Partido Fe, en cuanto a la Coalisión Cívica, el Radicalismo y el Pro, se está llegando a una lista de unidad, consensuada, detrás de la figura del intendente”.

Según Llovet, el debate de cara a las primarias, seguramente “pase para no volver al pasado”.

"El ex intendente Meoni que gobernó la ciudad 12 años, lamentablemente había dejado una ciudad paralizada, donde teníamos el basural más grande de la provincia de Buenos Aires, donde los vecinos de la zona norte se inundaban cuando llovía, un cuadrante noroeste postergado”, y al mismo tiempo destacó la implementación del transporte público y las gestiones por la Ruta 7.

Respecto de las obras y la situación económica, Llovet remarcó: “Entendemos la situación económica, los problemas que hemos tenido en ese sentido, pero también entendemos que justamente es provisorio y es una cuestión que ya están dando muestras algunos datos de la economía que esto se está revirtiendo”.

Sobre la cuestión del desempleo, que llegó a los dos dígitos y el aumento de la pobreza, Llovet aclaró: “Recibimos el país con cifras parecidas de pobreza y desempleo. Recuerdo haber tenido en el 2009 y en el 2011 dos dígitos de desempleo, lógicamente no dicho por el Indec que no era confiable sino por otros organismos. En esos momentos teníamos una soja, que era uno de los ingresos más importantes del país a 600 dólares y a pesar de eso, teníamos ese desempleo. Hoy a pesar de las dificultades y con otro contexto completamente distinto, volvemos a tener esos números”.

“Entendemos y es donde debemos trabajar para poder revertir la situación pero ya ha habido momentos con esa cifra de desempleo y te vuelvo a reiterar se están dando algunas cifras de que se está reactivando la situación y eso va a volver a cambiar”, consideró.

“Creo que Juntos por el Cambio va a volver a ganar. Entiendo que la gente no quiere volver al pasado”. Para Llovet “hacen falta otros cuatro años, para avanzar con “cuestiones que el intendente tiene pensadas para la ciudad”.