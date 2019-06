Al menos seis listas se presentarán a las PASO en Junín: febriles negociaciones

Al menos seis listas se presentarán en Junín a las PASO del 11 de agosto próximo, las cuales quedarán oficializadas hoy, cuando venza el plazo formal para la presentación de las boletas.

Petrecca, por otro mandato

Como adelantó Democracia, el oficialismo comunal que conduce el intendente Pablo Petrecca acordó una lista de unidad, que encabezará el propio jefe comunal para intentar revalidar su mandato por otros cuatro años.

Tras varios días de suspenso, la confirmación oficial llegó ayer, a través de las redes sociales. Allí, el jefe comunal macrista anunció que buscará renovar su mandato como intendente de Junín.

El contador lo confirmó con una foto subida a sus redes sociales, donde se lo ve junto a vecinos en una parada de avenida San Martín del transporte público, una de sus apuestas fuertes de gestión.

"Tomé la decisión de presentarme nuevamente como candidato a intendente de Junín en las elecciones 2019 para defender junto a mi equipo todo lo logrado, para consolidar lo iniciado y por lo que vendrá, que será más desarrollo para Junín", afirmó.

Y agregó: "Fueron saneados los grandes problemas estructurales de nuestra ciudad y el partido de Junín, aunque sabemos que aún faltan cosas. Hubo avances en cada rincón, con presencia activa del Estado. Nos enorgullecen las obras concretadas como el relleno sanitario, el cuadrante del noroeste, el desagüe pluvial norte, el transporte público, la repavimentación de Circunvalación y la construcción de la autopista 7, entre otras".

Y ahondó: “Subrayamos la presencia del Estado en los barrios más alejados, otorgando dignidad a los vecinos postergados durante años. Hoy tenemos una ciudad más integrada, más segura, que se logró dialogando con todos los sectores, potenciando la transparencia y bajando al mismo tiempo la deuda municipal”.

Por último, elogió "la importancia del Frente Juntos por el Cambio y el consenso logrado entre todos. Una vez más llegamos a una instancia de diálogo y coincidencias. Logramos una importante lista de unidad que representa a todos los espacios del Frente".

Al cierre de esta edición, la única confirmación oficial en cambiemos fue la de Petrecca, pero extraoficialmente suenan algunas nombres para integrar la boleta de concejales. Así, el presidente del Cuerpo y dirigente de máxima confianza del intendente, Gabriel D´Andrea, encabezaría la nómina, seguido por otra dirigente del PRO: Yamila Alonso. El tercer lugar podría ocuparlo Javier Prandi (Coalición Cívica) y el cuarto la radical Graciela Blaiotta.

En el plano regional –en la Cuarta Sección se eligen catorce diputados y no hay renovación de los siete senadores que actualmente están en mandato- el petrequismo alienta a la diputada Laura Ricchini, que ocuparía un lugar expectante en la boleta. Con menos fuerza suenan los nombres del productor agropecuario y presidente de la Coalición Cívica de Junín, Rodrigo Esponda; y el del titular de la UCR de esta ciudad, Carlos Mansur.



Frente Renovador

En el Frente Renovador, que enfrentará en las PASO a Unidad Ciudadana dentro del Frente de Todos, se confirmó que el ex intendente Mario Meoni buscará volver al municipio y que el primer lugar de la boleta de concejales será ocupado por Carolina Echeverría, al tiempo que Javier Mattioli irá como primer candidato al Consejo Escolar.

El actual director del Bapro tendrá en las Primarias el apoyo del sector de la diputada provincial Rocío Giaccone, que no presentará lista propia sino que se integrará a la del Frente Renovador. De hecho, el edil y presidente del PJ de Junín, Lautaro Mazzutti, ocupará el segundo lugar en la nómina.

Más abajo –si bien al cierre de esta edición no había aún una confirmación oficial porque no estaban cerradas las negociaciones- Democracia pudo saber que irían Lourdes Pedroza en tercer lugar y Javier De Antoni en el cuarto.

En la Cuarta Sección Electoral, la diputada bonaerense Valeria Arata ocuparía un lugar expectante dentro de la boleta del Frente de Todos y podría renovar su mandato por otros cuatro años.

En el terreno de los acuerdos, el meonismo logró sellar la unidad –además del espacio de Giaccone- con el Frente Unidad Juninense, que cuenta con dirigentes con peso propio como Nazareno Diotti y Juan Manuel Sequeira, entre otros dirigentes sindicales y políticos.





Unidad Ciudadana

“El trabajo militante consiste en hacer conocer nuestra propuesta, pero más aún consiste en escuchar las demandas de nuestro pueblo: gente nueva, gente preparada, gente honesta, gente de trabajo. Nuestros candidatos reúnen todas esas condiciones que Junín está esperando”, resaltaron ayer desde Unidad Ciudadana, a través de un comunicado.

Y agregaron: “La precandidata a intendenta y conductora de este proyecto es Victoria Muffarotto, una abogada de 35 años que ya se ganó la aceptación de los vecinos y trabaja incansablemente para hacer conocer sus propuestas, muchas de las cuales impulsa desde su banca de concejal”.

“La lista de Concejales está encabezada por Rodolfo Bertone, reconocido en la actualidad por su trabajo como Presidente del Bloque de Unidad Ciudadana y antes por su actividad comercial en Zoom Digital y su pasión por San Lorenzo. En segundo lugar postulamos a Belén Madrid, docente, joven militante de lo político, de lo gremial y de la igualdad entre los géneros. En el tercer lugar, Mariano Petraglia es maestro mayor de obras, autor de proyectos sobre urbanización y dueño de una amplia trayectoria profesional en Obras Sanitarias, donde se desempeñó como director. Cuarta presentamos a la licenciada en Psicología Lucía Astudillo, quien se desempeña en el Centro de Acceso a la Justicia y es delegada de UPCN”.

“El quinto es el empresario Gastón Bisio, reconocido no solo por su trabajo en una gran empresa de neumáticos y otros emprendimientos comerciales, sino también por ser desde hace años el presidente de la Sociedad de Fomento del Barrio Las Lilas y por ser un apasionado presidente de la Peña de Racing. El sexto lugar es para Evangelina Ponce, futura abogada, muy joven pero ya con experiencia en organización popular. Martín Magan, trabajador ferroviario, va en séptimo lugar. Lo siguen la docente Julieta Pratti, Jonatan Monje y Leticia Leytur”, indicaron.

“La lista de nuestros consejeros escolares es encabezada por Karina Laura Facciano, una directora que está permanentemente luchando por los derechos de los alumnos a educarse en las mejores condiciones posibles. La siguen Bryan Cardoso y María José Sofía”, afirmaron.

“Victoria Muffarotto intendenta es la victoria del trabajo contra los que nos desorganizaron la vida. Es la coherencia que nos enseñó Cristina y, siguiendo su ejemplo, es la irrupción de lo nuevo para renovar la política que ya no soporta una nueva decepción. Argentina se prepara para una nueva reconstrucción ¡Qué esta vez Junín se encuentre conducida por alguien que pueda aprovechar las oportunidades!”, sostuvieron.

Consenso Federal

En el lavagnismo juninense habrá dos listas que competirán en las PASO. Por un lado se confirmó la precandidatura a intendenta de la radical Verónica Borsani y, por otro, la del ex titular de la Sociedad Comercio e Industria Diego Ruiz, que cuenta con el apoyo del ex diputado nacional Oscar Romero.

En el espacio de Borsani la boleta de concejales estará liderada por el ex edil Alejandro Franco (Tercera Posición), seguido por Cecilia Peiro (UCR), Juan Pablo Montanaro (independiente), Andrea Catamarca (Libres del Sur), Fernando Martieli (Socialista Progresista), Guillermina Ottaviani (Peronismo Federal). La primera candidata a consejera escolar será Julieta Rabbia.

Por el lado de Ruiz, la primera precandidata a concejal será Cristina Molina.

Frente de Izquierda

En el Frente de Izquierda Unidad se confirmó la precandidatura a intendenta de Laura Battaglino y al cierre de esta edición sonaba el nombre de Sonia Rodríguez como candidata a diputada por la Cuarta, pero aún no estaban agotadas las conversaciones.

Al cierre de esta edición, quedaba por definirse si el sector de Rodríguez Saá, que tiene como representante local a Mariano Duarte, presentaría lista, como así también el espacio de José Luis Espert.