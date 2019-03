Las grandes cadenas ofrecen entre un 20 y un 50% de descuento en electrodomésticos

La caída del consumo que se intensificó en el último año, generó en los comercios una búsqueda de herramientas para llevar adelante la crisis en la que la demanda de artículos electrodomésticos y tecnológicos mostraron una baja considerable en la demanda.

Por ello, las principales cadenas del rubro ofrecen tres días de descuentos tanto en locales como a través de sus plataformas de comercio electrónico.

Electro fest está vigente en 11 empresas electrónicas y de artículos para el hogar como Megatone, Garbarino y Naldo, entre otras cadenas, desde ayer y hasta el 13 de marzo.

Luciano Ares, gerente de marketing de Naldo destacó que la propuesta “es similar a un hot sale o cyber Monday pero 100% con empresas de este tipo. Tanto para ventas online como en los propios locales”.

Según el responsable del área, “las ofertas y precios con beneficios para los clientes buscan movilizar y generar volumen de ventas y los descuentos van hasta el 40%”.

Los productos que entran en la propuesta incluyen televisores, teléfonos celulares hasta motos y bicicletas, muebles, equipos de aire, calefacción.

En el caso de Naldo, Ares destacó especialmente que cuentan con 24 cuotas sin interés con tarjetas banco nación y que además se puede

acceder a distintos descuentos y opciones de financiamiento en los locales y en los sitios online.

Las empresas adheridas son Naldo, Garbarino, Megatone, Musimundo, Cetrogar, Frávega, Ribeiro, Compumundo, entre otras.

Caída de las ventas minoristas

Un reciente informe de CAME concluyó que las ventas minoristas pymes cayeron un 14% en locales físicos y crecieron 6,1% online.

En promedio, las ventas en febrero descendieron 11,9%.

Las ventas en locales al público declinaron un 14% anual con todos los grandes rubros relevados en baja. Mientras que en la modalidad online, subieron 6,1%, con ningún rubro en descenso. Más negocios se siguen sumando a ese canal de ventas, para captar especialmente a los segmentos jóvenes que compran desde sus dispositivos.

En el rubro ‘Electrodomésticos, artículos electrónicos, de computación y celulares’, según la CAME, las ventas se redujeron un 15,7% en la comparación interanual.

La salida e-commerce, sin embargo, creció un 4,4%, un aumento modesto si se tiene en cuenta que venía con un ascenso del 20% en esa modalidad.

La pérdida de poder adquisitivo de las familias frenó muy fuerte la venta de esos productos en el segundo mes de la temporada.

Un dato positivo, es que sobre fin de febrero algunos locales de este ramo comenzaron a observar algo más de actividad que lo adjudican a las negociaciones de aumentos salariales y el regreso de las vacaciones.

No obstante, según la CAME, febrero encontró a las familias con altos niveles de endeudamiento, en muchos casos consecuencia de las fiestas y las vacaciones, pero también por las altas tasas de financiamiento que pagan cuando no se abona el total de la tarjeta. Igualmente, sobre fin de mes en algunos locales se notó a la demanda como intentando empezar a moverse más.

El 72,7% de los comercios consultados tuvieron bajas anuales en sus ventas, mejorando levemente esa proporción frente al 77% de enero. En el caso de los negocios que venden tanto en la modalidad física pero además electrónica, las ventas por internet si bien en general subieron, no alcanzaron a compensar las otras.

Las caídas anuales más profundas se registraron en Bijouterie (-16,5%), Calzado y marroquinería (-15,0%), Joyerías y relojerías (-15,0%) y Muebles (-14,5%).