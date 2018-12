Ciclista cierra el año ante Racing en el Coliseo

Ciclista Juninense tiene un muy duro compromiso esta noche ante Racing de Chivilcoy desde las 21.30 en el Coliseo del Boulevard.

El equipo de Costa viene de perder como local ante Del Progreso y hoy, a priori, se enfrenta a un equipo aún superior, por lo que deberá mejorar sustancialmente si es que quiere lograr la victoria ante su gente.

Será el último partido del año, donde se espera un gran marco de público. Luego de este partido, Ciclista reanudará la actividad el 13 de enero ante Parque Sur. Hoy dirigen Sergio Tarifeño (Córdoba), Raúl Lorenzo (Capital) y David Suárez (Olavarría).

Empate este año

Este año, Ciclista le ganó en el debut 87-84 a Racing, en un partido que fue atrás durante mucho tiempo. En la revancha, jugada en Chivilcoy, el equipo de Diego D´Ambrosio fue muy superior al elenco de nuestro medio y ganó 84-70. Tiene mucha calidad en su plantel.

Un equipo que se conoce

Racing cuenta con una base de jugadores que se conocen bien y que lograron el ascenso con mucha holgura. Allí se encuentran Alejo Barrales, Santiago Barrales, Erbel De Pietro, Lucas Andujar y Carlos Paredes. Además, le agregaron calidad con los extranjeros Tyrone O´Garro y Daniel Hurt y el pivot nacional Luis Ojeda, de gran rendimiento hasta el momento.

Hoy

21.30 Barrio Parque vs Lactear Tf

21.30 Ciclista vs Racing (Ch)

21.30 Deportivo Viedma vs Estudiantes (Ola)

21.30 La Unión vs Petrolero

Mañana

21 Central (Ceres) vs Unión (Sf)

21 Independiente (Sde) vs Deportivo Norte

21 Platense vs Rivadavia (Mza)

21.30 Echague vs Hindú Club

22 Parque Sur vs Rocamora