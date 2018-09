Programa Familias Solidarias para niños y adolescentes

El próximo miércoles 3 de octubre desde las 19.30, en El Salón, en Belgrano 84 de nuestra ciudad, se pondrá en marcha el programa Familias Solidarias, por parte del Gobierno de Junín.

El proyecto tiene como objetivo que grupos familiares puedan brindar transitoriamente atención, protección y cuidados a niñas, niños y adolescentes que atraviesan una situación de vulneración que pone en riesgo el ejercicio pleno de sus derechos; por lo que no pueden vivir temporalmente con su grupo familiar de origen.

La finalidad es brindar un ambiente familiar estable, en el que puedan recibir cuidados, atención y la educación necesaria, sin perder su identidad de origen hasta que se resuelvan su situación.

Al respecto, la Secretaria de Desarrollo Social, Marisa Ferrari, sostuvo que "dentro de los ejes que nos planteamos cuando ingresamos a la gestión con el intendente Petrecca fue trabajar siempre con la familia. Buscamos que sea el eje y las políticas públicas están hechas a base de ello. Por tal motivo, este año bajamos y coordinamos el programa Autonomía Joven, Operadores de Calle y Crianza que está destinado a fortalecer a la familia y se hace en diferentes barrios de la comunidad. Y hoy estamos muy contentas y entusiasmados de poder presentar el programa Familias Solidarias".

"Esto se da ya que cuando hay una medida excepcional, el niño o adolescente debe ser separado de su grupo familiar, lo que continúa teniendo es el derecho a una vida en familia. Y aquí aparece este programa que busca que ese joven pueda estar en una familia y no en una institución. Este es el eje sobre el cual trabaja este programa. Por eso queremos convocar a familias que tengan ese espíritu, compromiso y corazón solidario. También habrá un período de preparación para la familia y uno posterior de acompañamiento. La idea es que los niños que de modo excepcional deben ser separados de sus familias, puedan transitar la etapa en donde se va trabajando cómo se puede resolver esa vulneración de derechos, mientras está compartiendo su vida cotidiana con una familia", sostuvo Ferrari.

Por su parte, Marisa Fama, coordinadora del Servicio Local, expresó que "la finalidad del programa tiene como objetivo contar con familias que puedan brindar contención y alojamiento transitorio a niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años que estén bajo una medida de abrigo o una medida excepcional de protección de derecho. Esto se da mientras se implementan las acciones y estrategias para restituir el derecho de ese niño a volver con su familia de origen. Tiene que quedar claro que es una medida transitoria que no tiene que ver nada con la adoptabilidad, de hecho uno de los requisitos fundamentales es que las familias no estén inscriptas en el registro de adoptantes".

"El objetivo es que los chicos estén en una familia, en vez de una casa de abrigo. Esto se da bajo un marco normativo y es un programa que lleva adelante el organismo de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires. Además, hay pautas que hizo la SENAF (Secretaria de niñez, adolescencia y familia) y tiene un marco normativo en relación a la promoción y protección de derechos. Para ello, habrá un equipo territorial de profesionales que no solo realizarán la parte de selección y capacitación de la familia, sino que harán el acompañamiento una vez que el niño esté en la familia. Cabe recordar que estas familias solidarias van a estar acompañadas y recibirán todo el apoyo necesario para poder sostener de manera transitoria el alojamiento de ese niño", dijo Fama.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 236 - 4225143, en el Servicio Local de Niñez y Adolescencia, en Arias 69 PB, los días jueves de 8,30 a 12 y en el CITE, en Rivadavia 1470, Box 6, los lunes de 11 a 15,30.