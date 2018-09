“Se están llevando los vagones del Belgrano Cargas a reparar a Chivilcoy”

En mayo pasado se había realizado una nueva reunión, entre la Cooperativa de Trabajo Talleres de Junín (Cottaj), concejales y legisladores provinciales, en la que una delegación de ferroviarios se hizo presente en el Municipio para continuar con el diálogo por la situación laboral dentro de los talleres de nuestra ciudad.

Tras varios meses de aquel encuentro, el presidente de la Cooperativa, Pedro Rodríguez explicó a Democracia que la situación laboral de los talleres continúa en la misma dirección, sumando que en estos días, a una empresa de la ciudad de Chivilcoy, le dieron la posibilidad de trabajar en la reparación de vagones y coches ferroviarios por lo que se están llevando los vagones del Belgrano Cargas de Junín a esa localidad. “Es la misma orden de cantidad y ejecución que la que tenemos en mano nosotros”, sostuvo.

“Más allá de que cada uno defiende lo suyo, yo no veo mal de que una empresa o un intendente haga gestiones como para que llegue trabajo a su ciudad. Lo que me molesta de todo esto es que teniendo un taller a 500 metros de lo que es la estación de servicio del Belgrano Cargas tengamos que ver esto en Junín donde están transportando vagones en camiones por carretera. Nosotros podríamos haber trabajado sin ningún tipo de problema”, remarcó.

“Sigo insistiendo que esto sucede por falta de gestión de los gobiernos de la ciudad y de hace mucho tiempo. Estoy esperando la presencia del Ministro que me dijo hace un año que iba a venir a visitarnos; estoy esperando la visita de Carlos Funes, presidente del Belgrano Cargas que iba a venir por temas laborales”, aseguró.

“Se lo dije a cada uno de los concejales: hay que hacer gestiones políticas porque, más allá de las licitaciones, estamos pidiendo que se tomen decisiones políticas hacia la Cooperativa que es la única que está trabajando a nivel nacional y está penando hoy por hoy para pagar la energía eléctrica, los insumos y a la gente”, subrayó.

“Queremos que siga adelante”

Continuando con la entrevista, y luego de un momento de pausa, Rodríguez manifestó: “Después de 20 años de presidencia de la Cottaj, me da vergüenza decir lo que los trabajadores se están llevando a la casa y sin embargo le seguimos poniendo el pecho a las balas. Los dirigentes políticos nos decían que íbamos a hacer gestiones juntos y hasta el día de hoy sigo esperando”.

“No hemos hecho un logro ferroviario hacia la Cooperativa. Lamentablemente me da tristeza decir todo esto, porque los primeros que abrimos las puertas fuimos nosotros. Queremos que esto siga adelante porque es un taller de Junín y que fue y es un emblema. Es necesario que se usen los terrenos que son productivos que están dentro de los talleres ferroviarios”, afirmó.

Para finalizar, el Presidente informó: “Ahora están viniendo personas de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) que están realizando inventarios de todos los elementos que no sirven o que están fuera de uso para venderlos como chatarra. Estamos volviendo a los 90 y lamentablemente lo tengo que decir, porque estoy muy desilusionado. Desde hace bastante tiempo que vengo golpeando puertas y nadie te escucha”.