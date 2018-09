Solicitarán actualizar información a los beneficiarios por discapacidad

Desde la Dirección para Personas con Discapacidad del Gobierno de Junín y ANSES se informó sobre el proceso de actualización de información de beneficiarios, un procedimiento habitual que no implica ninguna modificación en el pago de pensiones que cobran los beneficiarios mensualmente.

Según informaron, se han enviado notificaciones a los domicilios de los beneficiarios, para que actualice la información, debido a que se han detectado algunas incompatibilidades que se solucionan con el aporte de la documentación que se solicite al beneficiario.

Al respecto, la Dra. Karina Sánchez, directora del área personas con discapacidad del municipio, explicó que "desde el próximo lunes, la Agencia Nacional de Discapacidad va a realizar un relevamiento de información sobre algunos beneficiarios de estas pensiones. Quienes deberán revalidar esta información serán notificados en sus domicilios, en el recibo de sueldo, o a través de las pantallas de los cajeros automáticos, donde aparecerá una leyenda donde la persona beneficiaria de esta pensión no contributiva de carácter nacional deberá dirigirse a ANSES".

La funcionaria municipal señaló: "Que quede claro que esto no es para todos. Lo que queremos es que los beneficiarios verifiquen si reciben esta notificación y si es así, que se presenten a las oficinas de ANSES, para presentar la documentación requerida y seguir teniendo ese beneficio. Para la presentación en ANSES hay un plazo de 10 días".

Por su parte, Walter Petrecca, titular de la UDAI Junín de la Administración Nacional de la Seguridad Social, explicó que "este es un procedimiento habitual y el objetivo es actualizar la información de los beneficiarios de pensiones no contributivas, es algo frecuente, por eso la idea es transmitir tranquilidad a la población y como dijo Karina (Sánchez), pedimos a todos a estar atentos por si les llega esta notificación y a partir de ahí, en 10 días, llamar al 130, que es el número de atención telefónica de ANSES, optar por la opción 2 para obtener un turno y ahí ir en la fecha indicada a ANSES y presentar toda la documentación requerida para la actualización de la información".

Además aclaró: "Obviamente que toda persona que presente la documentación y tenga el derecho de contar con este beneficio lo va a seguir teniendo, lo que se está buscando es detectar ciertas incompatibilidades, de hecho, en actualizaciones anteriores se han detectado casos, por ejemplo, de beneficiarios de esta pensión que viven en el exterior, en definitiva,lo única que se busca aquí es actualizar la información de los beneficiarios", concluyó el titular de la repartición local del organismo nacional.