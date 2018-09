Alarma en el sector agropecuario por la posible vuelta de las retenciones

Se esperan para hoy una serie de anuncios por parte del Gobierno en busca de superar la crisis económica y algunas versiones apuntan a la posible suspensión de la rebaja de las retenciones a la soja y una nueva alícuota a los granos para paliar la crisis cambiaria.

Hoy, antes de las 10, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne brindará una conferencia de prensa para anunciar nuevas medidas económicas.

Democracia consultó a distintos referentes del sector quienes dieron su visión a la espera de los anuncios de hoy y los posibles cambios en las retenciones.

Alejandro Barbieri: “Se rechaza de plano”

Consultado el ex presidente y actual miembro de la Sociedad Rural de Junín, Alejandro Barbieri reclamó que no se debe volver al pasado.

“Como entidad gremial, uno rechaza la vuelta a las retenciones y suspensión de la baja para la soja. Ya quedó demostrado que en el sector con la quita de retenciones se ha dado más producción y se ha recuperado en ingresos brutos y ganancias. Es un impuesto extorsivo y regresivo, no estamos para nada de acuerdo. Seguimos cometiendo los mismos errores de hace setenta años, así que se rechaza de plano”.

Para el miembro de la SRJ, “el ajuste tiene que ser equitativo. Ya hoy el sector aporta un veintipico porciento de retenciones a la soja, más todos los impuestos que paga cualquier ciudadano común. No vemos que paguen ganancias los jueces ni los grupos concentrados que tienen grandes ingresos. Seamos un poco más creativos y no estemos sacándole siempre al mismo sector”.

Rosana Franco: “Las entidades están preocupadas”

La posible suspensión de la rebaja de las retenciones a la soja y una nueva alícuota a los granos sería “otro masazo más”, según la titular de la Federación Agraria filial Junín, Rosana Franco.

“No salimos de nuestro asombro. La verdad es que no pensamos que iba a pasar esto. El presidente había dicho que las retenciones no se iban a tocar y ahora aparentemente habría retenciones al trigo y al maíz y la soja no se sabe, puede aumentar o no. Es otra vez castigar a la producción, al productor”, apuntó la presidenta de la FAA de Junín.

Desde la Federación Agraria, según destacó, “venimos diciendo, ¿dónde está la política agropecuaria para los pequeños? Volvemos al pasado”.

Si bien aún se aguardan los anuncios que confirmen o echen por tierra los rumores, Franco aseguró: “Tenemos que esperar. Por ahora todo es trascendido pero queda claro que el productor siempre se queda en el país, siempre siembra, y es una incertidumbre porque se apostó al país, se sembró más. El sector, el productor, las entidades están preocupadas”.

Por su parte, el licenciado Gastón Paz, titular de la firma Consignataria Paz Hnos. se refirió al tema con cautela.

“No me animaría a sacar conclusiones. Sería imprudente hacer futurología hasta tanto no se sepa. Sin dudas creo que no se estaría a favor pero insisto, no merece más comentarios. Hay que ver si se confirma. Aún no hay nada oficial y sería imprudente”, aseguró.

Cambiar las reglas de juego

Las entidades a nivel nacional ya expresaron su descontento, tal es el caso del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina que consideró: "Vemos con preocupación, de nuevo, la escalada, pero confiamos en lo que el Presidente tiene en su cabeza y nos ha transmitido".

De ese modo, destacó el potencial del campo para revertir el déficit comercial y generar más dólares: "El cambio de reglas de juego en este momento sería malo para ese potencial".

Por su parte, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, se refirió a las versiones e indicó: "Sabemos que se está estudiando" y aseguró que los rumores generaron "descontento" y advirtió: "Se rompe el contrato de confianza del campo con el Gobierno".