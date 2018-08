Padres del Colegio Marianista organizan una cena y baile

La Asociación de Padres del Colegio Marianista organiza una “Gran cena y baile” a realizarse el 8 de septiembre próximo, en el gimnasio de la entidad educativa.

Juan Pablo y Gonzalo, de dicha Asociación, en diálogo con TeleJunín, hablaron sobre el evento que están preparando y la convocatoria a la comunidad educativa.

El motivo es la celebración del 50° Aniversario de la Asociación de Padres del Colegio Marianista, que se creó solo tres años después de la fundación de la escuela de los marianistas.

“Se invita a todo aquel que haya formado parte de la comunidad marianista. En junin la historia del colegio es muy grande, hay muchas promociones, familias, padres, madres, docentes que han participado y queremos invitarlos a todos para que sea una linda celebración”, manifestaron.

Aclararon que el evento era inclusivo, para la comunidad en general, para la gente que ha participado de la Asociación y del Colegio de una u otra manera, ex alumnos, padres que han tenido hijos en el colegio, etc.

La cena tendrá caterings de Karina Palioff; sonido de Arteaga; Fernando Calvo vestirá el salón y habrá sorteos importantes de un viaje a Cataratas del Iguazú, televisor, parlantes, tablet, etc.

“La idea es que sea una cena al estilo “marianista”, en comunidad, en familia, para divertirse, pasarla bien y por qué no bailar un poco”, concluyeron.

Las tarjetas están a la venta en la administración del Colegio de 8 a 12 de lunes a viernes. Se pueden comprar tarjetas individuales y también hacer reserva de mesa, para diez comensales.