Coro Polifónico R. M. Alleva: Sembrando las voces de la música en Junín

Por una inquietud de un grupo de profesores, entre ellos Hernando Francani surgió hace decenas de años la idea de formar un coro en la ciudad.

Hoy, afianzado en su casa de Guido Spano 78 y siendo uno de los coros más antiguos de la provincia de Buenos Aires, oficializada su constitución el 15 de agosto de 1950, mantiene sus actividades e intercambios corales con la misma intensidad y dedicación.

Bajo la dirección artística del profesor José Luis Cuellas, el coro lleva el nombre de Rodolfo M. Alleva, músico y profesor convocando en sus inicios para ser el director del coro.

“Alleva estaba de paso por Junín en ese momento y lo convocaron para ser el director. Luego terminó radicándose aquí donde fue profesor de dibujo y de música en varias escuelas, entre ellas el Normal y la Escuela Técnica”, contó el profesor Cuellas.

El maestro Alleva fue quien en su tarea de dirigir al coro comenzó a convocar gente que poco a poco se fue sumando a una propuesta totalmente novedosa para la ciudad que se volvió una actividad regular para muchos juninenses.

“Eran otras épocas, con un sueldo alcanzaba”, aseguró Cuellas. “La gente salía a las dos de la tarde de trabajar, quienes trabajaban en el ferrocarril, y a la tardecita asistían al coro”.

La actividad tiene su tiempo como toda actividad artística y el coro no solo canta en Junín, también en distintos lugares por lo que fluctúa a veces el número de integrantes.

Alleva estaba de paso por Junín en ese momento y lo convocaron para ser el director. Luego terminó radicándose aquí donde fue profesor de dibujo y de música.

Entre los ocho y diez años de la formación del coro se organizaron actividades para adquirir la casa en Guido Spano 78 y a partir de allí, comenzaron las actividades más formales de la institución que hoy continúa forjando sus voces en la ciudad y sembrándolas en cada visita que realiza el coro en distintas localidades del país.

José Luis Cuellas está en el coro desde el año 1981 y asegura que lo eligió por vocación, por lo cual también se dedicó a la docencia.



Las voces

Si bien no se tiene en cuenta la edad de quienes deseen ingresar al coro, por ser un coro de mayores, el profesor Cuellas aclara que lo conveniente es “que no sean niños ni adolescentes de corta edad, por una cuestión generacional, de repertorio, de convivencia, ya que son otras realidades”.

Actualmente el coro cuenta con 22 y 24 integrantes aproximadamente, ya que por distintas cuestiones a veces varía la asistencia.

“Tenemos un integrante, Rodolfo Mancini, que viene cantando desde la época de Alleva. Entró cuando tenía 18 años, aunque no siempre está en todas las actuaciones por cuestiones de salud”, precisó Cuellas.

Mientras se mantengan equilibradas las voces, “que no me falten todos en una cuerda y en otra tenga 8 o 9, que las voces sean seguras, entonces no tengo problemas de trabajar en un número chico o grande”, explicó.

Quienes quieren ingresar al coro deben pasar por un filtro vocal para ver como está el estado de la garganta, el nivel de afinación y registro.

Actividades y participaciones

El coro Polifónico tiene ya su columna vertebral funcionando desde hace vastos años ininterrumpidos en los que Cuellas asegura que llegó a contar con 45 voces.

“La actividad tiene su tiempo como toda actividad artística y el coro no solo canta en Junín, también en distintos lugares por lo que fluctúa a veces el número de integrantes”.

Durante el año pasado se presentaron en Las Flores; otros años en Mar del Plata, en Mendoza e incluso “en una etapa que tuvimos, cuando contábamos con 40 voces, vivimos una experiencia muy linda que se dio en un viaje Brasil, en realidad en dos oportunidades”.

Por cuestiones económicas, los viajes actualmente se realizan en distancias más cortas, aunque Cuellas mencionó las distintas invitaciones que el coro recibe de España, Alemania, Centroamérica y Brasil.

Este año el coro Polifónico hará una presentación en un encuentro que se llevará a cabo en el Complejo Histórico Santa Felicitas, en Barracas donde cantarán en un lugar conocido como “el templo escondido”, donde todos los años se hacen eventos culturales, artísticos y corales.

El encuentro será en el mes de julio y participarán cuatro coros.

Las presentaciones surgen y se evalúan “siempre que no tengan costos que se excedan”.

Corolengo

Dentro de lo que es el Coro Polifónico funciona actualmente “el Corolengo”, un nuevo coro que dirige el profesor Raúl Saldías.

Los encuentros se realizan en Guido Spano 78 y está conformado por adultos.