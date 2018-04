Registran un incremento de chicos en los comedores de las escuelas de Junín

En paralelo al ajuste económico y la modalidad, cada vez más extendida, de la doble jornada (de 8 a 16), en Junín aumentó la cantidad de chicos que asisten a los comedores escolares, en comparación con 2017, según información oficial.

De hecho, al inicio del ciclo lectivo en Junín había 1516 chicos en comedores escolares y 7740 en DMC (Desayuno o Merienda Completo) en jardines de infantes y en escuelas primarias. Por otra parte, en el programa Adolescente, hay casi 700 chicos en comedores y 1477 en DMC.

Estos son los números registrados actualmente en la Secretaría de Desarrollo Social y Educación a cargo de Marisa Ferrari, quien al ser entrevistada por Democracia acotó: “Hay escuelas que recién ahora están evaluando la asistencia media al DMC, principalmente, desde marzo para ver si alguna precisa aumento de cupo. Hasta ahora los aumentos de cupos no han sido muchos y los hemos ido realizando a medida que lo piden”.

Respecto al incremento de chicos que van a desayunar o merendar o al comedor, la funcionaria dijo: “Hubo algunas escuelas secundarias donde hay más chicos y nos piden que ampliemos los cupos, porque estas tienen cupos autorizados por el Ministerio y otra cosa el número de chicos sentados en las mesas”.

Señaló que el Municipio, con un esfuerzo importante, incluso económico, cubría todas esas diferencias. “El programa está destinado a los chicos que están con vulnerabilidad social y nutricional pero en algunas escuelas, por una cuestión hasta de inclusión, se les brinda igual a todos, a los que son vulnerables y a los que no”, dijo.

“Este año se notó un incremento muy grande de matrículas en escuelas secundarias, es decir, hay más chicos dentro del sistema y eso es muy bueno, entonces hay chicos que vienen de escuelas donde las familias ya contaban con ese recurso alimentario, nos piden que los ampliemos. En general nosotros accedemos, con lo que cuesta a veces ordenar la logística, porque todo esto se hace a través de licitación y es mucha plata, hay que administrarlo bien, con transparencia y poder rendirlo”, explicó.

Marisa Ferrari recordó que a partir de un convenio que se hizo el año pasado con el Ministerio de Desarrollo Social, la ejecución de la prestación del Servicio Alimentario Escolar recayó en el Municipio, cuando antes era del Consejo Escolar.

“Nosotros estuvimos en los primeros once municipios de la provincia que aceptamos participar de esta experiencia, cuyo objeto es mayor cercanía en la prestación, en la supervisión en el acompañamiento para que replique en la nutrición de los chicos”, apuntó.

Por lo expuesto, el Municipio debe controlar que lleguen todas las provisiones al comedor, que se haga un menú establecido, realizado por nutricionistas a nivel central, del Centro de Nutrición Infantil a nivel nacional. “Esto implica un cambio cultural muy grande porque hay que bajar la cantidad de azúcar que comen los chicos, bajar los hidratos de carbono, etc. “Hicimos un relevamiento el año pasado e impacta mucho más el niño con sobrepeso que el que tiene bajo peso”, advirtió.

Manifestó que para lograr este cambio se formó un equipo con una nutricionista coordinadora, con cuatro nutricionistas y cuatro trabajadoras sociales que ya tiene asignado determinada cantidad de comedores. “Semanalmente en las escuelas más grandes y semana por medio en las más chicas hay una presencia de la nutricionista para orientar, acompañar. Por otro lado, las trabajadoras sociales se entrevista con cada familia con chicos de bajo peso y con chicos obesos, que es más complejo, porque los chicos obesos pueden tener riesgo de salud también”, explicó Ferrari.

Aumento de matrícula

Al ser consultada por Democracia, la inspectora jefe distrital de Educación, profesora Andreína Arostegui señaló “un marcado crecimiento en la Escuela Secundaria Agraria N° 1 donde en los últimos años las familias y los alumnos la están eligiendo, como así también en la Técnica N° 2, con un marcado crecimiento en los primeros años. Se da que en las escuelas con jornada completa hay comedores y desayuno o merienda”.

“La matrícula de las escuelas primarias y del nivel inicial (jardines de infantes) se mantiene igual en cuanto a las inscripciones de los últimos años. Pero hay casos que se está viendo un marcado aumento en la inscripción de salas de 3 años y 2 años, en estas últimas en el Distrito contamos con pocas salas para poder brindar las vacantes que los padres solicitan”, apuntó.

La profesora Arostegui dijo que en relación a las escuelas primarias destacó las propuestas que se están brindando en relación a jornadas extendidas desde agosto del año pasado, como las Primarias N° 17 y 35, que cuentan con el programa “La escuela sale del aula”, donde los alumnos concurren dos veces por semana 3 horas previas a la jornada escolar y realizan actividades deportivas en relación al medio ambiente articulada con el CEF 55. En estas escuelas es muy importante la matrícula que concurre.

Mencionó también que en el transcurso del presente ciclo lectivo comenzó a funcionar la jornada completa en la Primaria N° 15 de la localidad de Agustina, donde los niños concurren de 8 a 16, lo mismo se da en la localidad de Saforcada, Primaria N° 10, y la Primaria N° 7, donde ya estaba la jornada completa de 8 a 16 horas.

Respecto a las escuelas que ya contaban con el servicio del SAE (Servicio Alimentario Escolar) la matrícula se mantiene como en años anteriores, o un poco más quizá, pero no se vio un aumento marcado de matrícula.

Andreína Arostegui aclaró que en las escuelas no hay merendero, sino que pueden desayunar o merendar pero en el horario de clases. Apuntó que las que cuentan con comedor o DMC, el servicio es controlado y brindado por la Municipalidad de Junín, donde las nutricionistas orientan y coordinan a los cocineros sobre el menú que deben realizar.

Según opinó la inspectora distrital de educación, hay más chicos presentes en las aulas, pero es por la oferta educativa y no por el servicio de comedor en sí. Señaló que hubo mucho movimiento de matrícula entre las escuelas, que las instituciones tienen que adaptar el servicio educativo y también si brindar comedor o desayuno o merienda, según el caso.

Destacó el control que lleva el Municipio en cuanto al tema nutricional y el menú, que es quizá más elaborado, por lo que los cocineros y ayudantes de cocina deben realizarlo.

Respecto al incremento del alumnado, mencionó además de la Escuela Agraria, la Escuela Primaria N° 12, donde hubo que abrir más grados y por lo tanto darles el DMC también. Lo mismo sucedió en la Primaria N° 48, donde hay más chicos en la escuela, pero estima que es porque el barrio creció o acuden chicos de otros barrios aledaños.

Señaló que la Primaria N° 15 no tenía jornada completa y ahora sí, pero advirtió que en otras escuelas (Primarias N° 21, 17, 40, por ejemplo), donde acude población más vulnerable, la matrícula se mantiene igual.