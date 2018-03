Según Udeb, en la Escuela 22 los alumnos no tienen clases porque no hay profesores

Según el gremio docente Udeb Junín, en el segundo año turno tarde de la Escuela Secundaria Nº22 los alumnos no tienen clases porque aún no se pudieron designar profesores.

La secretaria general de la Unión de Educadores Bonaerenses Junín (UDEB), María Inés Sequeira explicó al portal Junín Digital que "el año pasado fue creado el primer año en el turno tarde de la secundaria y los alumnos que concluyeron primero siguieron con el segundo año pero no hay autorización de los cupof, que permite designar profesores para ese segundo año”.

Es por ello que los alumnos, si bien concurren a la escuela no tienen clases sino que los recibe la preceptora.

“No están dando los contenidos, están perdiendo días de clase y a una semana no están recibiendo los contenidos como el resto de alumnos en otras instituciones educativas".

Según un relevamiento del gremio, otras escuelas secundarias y también primarias en otros niveles y modalidades tampoco cuentan con esas autorizaciones y por ende los alumnos, no están dando sus asignaturas

"El ciclo lectivo no comenzó con normalidad, no solamente por estas cuestiones de los docentes y profesores que no han sido designados, sino porque hubo cambios en secundarias, con el tema bachilleratos de adultos y otras cuestiones que se están tratando de resolver. La verdad es que está complicado",aseguró.

"A través de los directores e inspectores que solicitan los cupof, se eleva y se espera que llegue. Nosotros a través de FEB central hemos efectuado el pedido de que esto se resuelva rápidamente para que los alumnos estén siendo atendidos por los profesores y que los contenidos se puedan ir dando", concluyó.