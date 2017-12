El gremio mercantil impulsó suspensión de subasta de edificio de Junarsa

Más allá de las presentaciones que hicieron ayer ex trabajadores de la firma Junarsa y del Sindicato de Empleados de Comercio, el mismo día se suspendió la subasta judicial de las oficinas ubicadas en calle Arias 180 prevista para hoy.

Federico Melo, subsecretario general del Sindicato Empleados de Comercio de Junín, en diálogo con Democracia, explicó el origen del conflicto laboral con la empresa Junarsa.

“Son 20 trabajadores que en su momento, hace aproximadamente un año y medio atrás, se habían dado por despedidos por falta de pago de salarios y diferencias salariales. En todo este tiempo que transcurrió se llevó adelante el juicio laboral en el Tribunal de Trabajo, por el cual estamos esperando sentencia para antes de fin de año”, dijo Melo.

“Cuando nos enteramos de la subasta del inmueble de calle Arias de Junarsa, nos tomó por sorpresa, tanto a los ex empleados como a nosotros y tratamos de iniciar alguna acción colectiva con los trabajadores para impedir esto, dado que estamos muy próximo a la sentencia y entendemos que los trabajadores son privilegiados en el cobro. En caso de que haya alguna subasta o en caso de quiebra tanto el Estado como los trabajadores son privilegiados en cobro, después le siguen los acreedores privados”, aclaró.



Ninguna oferta

Según lo explicado por Melo, durante todo este tiempo que transcurrió el juicio laboral nunca hubo una oferta por parte de la empresa para los trabajadores. “Vimos una manera muy pasiva, inactiva por parte de los accionistas hacia los trabajadores, que nos llamó mucho la atención puesto que en general tienen mucha antigüedad en la empresa y creíamos que esto se iba a resolver antes de la sentencia. Ante esto, se llevó a cabo el juicio y estamos a la espera del cobro de la indemnización”, dijo.



“Empleados de toda la vida”

El sindicalista mencionó que los ex trabajadores de Junarsa que iniciaron juicio eran empleados de más de 15 a 20 años, incluso algunos hasta 30 años de antigüedad. “La particularidad que tenía Junarsa era que tenía empleados de toda la vida, no había mucha rotación. Creíamos que por la cercanía que había en la relación laboral entre los empleados y los accionistas íbamos a tener un ofrecimiento antes, pero ante la inactividad llevó a que continuara el proceso judicial correspondiente”, manifestó Melo.

Destacó que se trató de “despidos indirectos”, puesto que “los mismos trabajadores se consideraron despedidos ante la falta de pago de los últimos salarios”.

Recordó que el sindicato ya venía reclamando desde lo gremial, irregularidades en el cobro de los salarios de meses anteriores donde observaron que la empresa no reconocía acuerdos paritarios y que “se había congelado el salario”.

“Era muy significativa la diferencia salarial y la falta de pago, por lo cual se consideró colectivamente que los trabajadores se dieran por despedidos”, apuntó.

Petitorio

Según lo informado por Federico Melo, ayer, el gremio mercantil de Junín presentó un petitorio, firmado por todos los trabajadores, en él solicitaban la postergación o suspensión de la subasta del inmueble, entendiendo que los trabajadores son privilegiados en el cobro.

“Por rumores nos enteramos también que en las primeras horas de la mañana, más allá de que presentamos la nota, se suspendió la subasta de este 7 de diciembre, que impulsaba una entidad bancaria”, dijo.