“La Provincia comienza a estar en igualdad con el país”

La presidenta de la comisión de presupuesto del Senado bonaerense, Malena Baro, celebró el acuerdo fiscal alcanzado por la provincia de Buenos Aires con la nación por el que se aseguró recuperar, en forma gradual, una masa de recursos de unos 65 mil millones de pesos anuales, el equivalente a lo que había perdido por el tope que se había aplicado al Fondo del Conurbano. Se trata de un cambio que pone fin a un reclamo de 20 años.

Al respecto, Baro afirmó que “sin dudas el hecho que se haya demorado tanto tiempo esta situación generó enormes déficits y grandes consecuencias que no podemos olvidar porque son la consecuencia del perjuicio originado a la provincia por la inequidad en la distribución de recursos”.

Y ejemplificó: “significó el 70% de la red de caminos de la provincia se encuentra en estado malo o regular, la existencia de 1.585 villas y asentamientos, 19 municipios con riesgo hídrico, el 35% de la población que utiliza garrafas por no haberse ampliado el servicio de gas natural, el 50% de la población no tiene cloacas, el 30% de la población no tiene acceso a la red de agua, el 96% de los hospitales de la provincia están en mal estado y el 54% de las escuelas con riesgo estructural alto”.

En tanto, la legisladora juninense manifestó que “fue trascendental el rol de la Gobernadora María Eugenia Vidal y su voluntad política para plantarse ante la nación como nunca se había hecho hasta el momento para obtener los recursos que nos corresponden”.

Para Baro, "durante años se negó lo elemental y evidente: la provincia de Buenos Aires concentra la mayor porción de desafíos sociales, es la que concentra más población pero también la que menos dinero tiene para gastar por habitante y en ella se encuentra el principal problema social, económico y político del país".

Y puntualizó: "comienza a primar la lógica para que los recursos de una vez por todas en Argentina tengan un carácter de equidad para ser un país más justo y federal".