El 18 de diciembre comienza la Colonia de Verano para Adultos Mayores

Concluyó la Colonia de Invierno para Adultos Mayores y se hizo un encuentro de cierre, al que acudió el intendente Pablo Petrecca, quien anunció el inicio de la Colonia de Verano el 18 de diciembre próximo.

La de invierno se llevó a cabo en las instalaciones del Club Junín, que muy gentilmente las presta para que adultos mayores de nuestra ciudad puedan disfrutar de esta propuesta del Gobierno de Junín.

La de verano será en el natatorio del Auto Moto Club. Ya comenzó la inscripción en la Secretaría de Deportes (Parque Borchex); o en la Dirección de Adultos Mayores (Gandini 92) o en PAMI (A. Rodríguez 320).

Entre las distintas actividades recreativas que se desarrollan en ambas colonias está la posibilidad de aprender a nadar.

En la visita y luego de saludar a todos los asistentes a la colonia, el jefe comunal destacó que "el trabajo en equipo permite hacer actividades como estas, que además de hacer bien a la salud, facilita a los adultos mayores pasar buenos momentos. Es una alegría para nosotros desarrollar acciones como esta. Me llena de orgullo ver el hermoso grupo que se conformó y eso también es importante. Esto es para ustedes y espero que lo sigan disfrutando, por eso los invitamos, el 18 de diciembre, al inicio de la colonia de verano".

Por su parte, Daniel Pueyo, subsecretario de educación y deportes del Gobierno de Junín, les agradeció "la participación durante todo el año" y felicitó a los profesores por su trabajo. Por otra parte, el funcionario remarcó que "actividades como estas se pueden llevar a cabo gracias al esfuerzo de muchos.

En primer lugar, el Club Junín que nos cede las instalaciones, también la empresa Grupo Junín Servicios, que por un acuerdo también colabora con la realización de esta colonia".

Mabel Alonso, una de las tantas participantes de la colonia, contó que "se ha formado un grupo muy bueno, yo hace 5 años sufrí la pérdida de un hijo y la verdad es que estaba muy mal. Cuando me enteré de esta propuesta me inquietó venir y gracias a eso pude salir de ese mal trance que tuve que vivir. Estoy muy cómoda con todo el grupo y agradecida a los profesores que me enseñaron a nadar".



"Le tenía mucho miedo a la profundidad, a no hacer pie, pero los profes me hicieron animar, desde el primer día, cuando me mandaron a la pileta grande. Esto me hizo poner otros desafíos y estar pensando hoy en participar del cruce de la laguna. Esta colonia me ayudó muchísimo y por eso estoy agradecida al municipio por esta propuesta", concluyó.

Margarita Gómez también aseguró que "la propuesta está buenísima, los adultos mayores necesitamos una actividad como esta porque más allá de lo saludable, nos permite también hacer nuevas amistades, además de aprender a nadar. Es para nosotros una recreación muy linda que nos hace muy bien. Seguramente continuaremos juntos en la colonia de verano".