“Se triplicaron las causas judiciales por violencia de género”, afirmó Malacalza

Con el fin de optimizar el trabajo que se realiza en pos de la erradicación de la violencia de género, la Mesa Local de Prevención y Atención de la Violencia Familiar de Junín convocó a la especialista Laureana Malacalza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género provincial, para exponer informes y estadísticas referidos a dicha problemática.

La jornada se llevó a cabo este martes, en el Salón de la Democracia Argentina de la Unnoba, y estuvieron presentes, entre otros, el director de Asistencia Ciudadana del Gobierno de Junín, Jonatan Guitart; la articuladora del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social, Yamila Alonso; la directora adjunta del Hospital, Cecilia Benedetti; y la concejal Olga Prieto.

"Estamos en la Unnoba con la gente del Observatorio y con Olga Prieto, que es la persona que dio el puntapié inicial para que la Mesa de Violencia de Género haga esta invitación a Laureana, quien llegó para compartir con nosotros las estadísticas y los informes en pos del trabajo diario que realizamos desde la Mesa, para la erradicación de la violencia de género", afirmó Guitart.

"La importancia que tiene la mesa como herramienta, es la pluralidad de voces que hace que, más allá del color o la bandería política que pueden tener sus diferentes integrantes, se trabaje en un objetivo común que es la eliminación de todo tipo de violencia", agregó.

No podemos pensar las violencias de género sin pensar las violencias que atraviesan a la sociedad, consideró Malacalza.

Por su parte, Prieto manifestó: "Nos sentimos honrados con la presencia de Laureana, en el marco de lo que es la Mesa Local de Prevención y Atención de la Violencia Familiar en Junín. Es bueno que una disertante de lujo venga a Junín y ofrecer la oportunidad de que interactúe con las organizaciones de mujeres".

“Mayor conciencia colectiva”

En tanto, Malacalza expresó: "Desde el Observatorio venimos trabajando en la temática desde 2011 y lo que propiciamos es un espacio de monitoreo de las políticas públicas. Es decir, ir evaluando a lo largo del tiempo cómo evolucionan las políticas públicas, en relación al cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado con respecto a los estándares internacionales en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y de la violencia contra las mujeres".

"Lo que hemos observado en estos años es un aumento creciente de la conciencia colectiva respecto de la no tolerancia de la violencia contra las mujeres. A partir de 2015 la violencia de género ha sido una temática de las agendas sociales y de las organizaciones del movimiento feminista. Y eso ha impactado mucho en términos del enorme caudal de denuncias que hay en las comisarías de la mujer y la familia y en el crecimiento de las causas judiciales, que casi se han triplicado. Esto le impone al Estado una readecuación institucional y en las políticas públicas porque, a pesar de algunas modificaciones que se han generado con el lanzamiento del Plan Nacional de Violencia contra las Mujeres y de los planes provinciales, vemos que todavía hay muchas dificultades", aseguró la especialista.

Respecto de las causas de la violencia familiar, Malacalza opinó: "No podemos pensar las violencias de género sin pensar las violencias que atraviesan a la sociedad; sin pensar el proceso de fragmentación social, de conflictividad social y de empobrecimiento que viven muchos sectores sociales y en particular las mujeres. Entonces la temática es muy compleja y vemos que el Estado ha dado respuestas de corte muy parcial y no con la profundidad que requiere. Por eso nuestros informes apuntan a generar estrategias nuevas frente a las definiciones de las políticas públicas", concluyó.

Sistematizar la información

En la misma línea, Carolina Racac, integrante del observatorio, afirmó: "Advertimos que hay grandes dificultades en todos los organismos del Estado para producir y compartir información. Por eso nosotros nos fijamos la meta de ser un organismo que, primero, solicite esa información a quienes intervienen en el abordaje de la violencia familiar y de género, para luego poder sistematizarla, cruzarla, analizarla y darla a conocer".

"Con estos informes como el que hoy estamos presentando, buscamos que a través del conocimiento de esos datos estadísticos se puedan redefinir y evaluar los rumbos de las políticas públicas. Aspiramos a que se establezca un registro único de casos de violencia familiar y de género, para conocer los datos que hablan de los casos, la frecuencia de la violencia familiar y el impacto de las respuestas que el Estado da frente a esa violencia", concluyó.