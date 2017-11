Con fuertes reclamos, los judiciales bonaerenses realizaron un paro

En el día de ayer, los trabajadores judiciales bonaerenses realizaron un paro de actividades para reclamar a la Suprema Corte la devolución de los descuentos aplicados por huelgas y rechazar la eliminación de la feria judicial y otras reformas laborales.

Según informó la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), la medida de fuerza fue resuelta en asambleas realizadas en los 19 departamentos de la provincia de Buenos Aires en el marco de la Jornada Nacional de Lucha dispuesta por la Federación Judicial Argentina (FJA).

Los judiciales de todo el país realizaron acciones gremiales en rechazo a los proyectos de reforma que impliquen eliminación de las ferias judiciales, ampliación de la jornada laboral o restricciones en el plazo de vacaciones y en el régimen de licencias.



Los bonaerenses llevaron a cabo una concentración frente a la sede central de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, ubicada en avenida 13 entre las calles 47 y 48, de La Plata, donde además exigieron la devolución de los descuentos por paros aplicados este año.

En una entrevista con Democracia, el secretario general de la AJB seccional Junín, Enzo Spadari sostuvo: “Llegamos a este paro principalmente porque cerramos el conflicto salarial a fines de agosto y la Corte se comprometió a realizar unos ascensos de las categorías de ingreso que son las que menos ganan y a devolver unos días de paro que descontó. Pasada esa instancia, agotamos todas las vías de comunicación con la Corte y no obtuvimos una respuesta por lo que nos llevó al paro”.

“Además en el medio de todo esto sucedió el discurso del Presidente quien hizo referencia a la eliminación de ferias y al avance sobre los derechos de los trabajadores judiciales y generales con la reforma laboral. Desde ya sumamos esas consignas a esta medida de fuerza”, agregó.

Y remarcó: “Hoy (por ayer) fue el día de acuerdo, ya que la Corte estuvo reunida. Estuvimos en La Plata donde hicimos un acto y hasta el momento no hay un canal de diálogo abierto”.

“Esperemos que en el transcurso de esta semana tengamos alguna respuesta sino la semana que viene estaremos analizando cómo seguimos. De seguir la situación igual no descartamos un nuevo paro”, sentenció Spadari.