Se escapó a Colombia el opositor Antonio Ledezma

El líder opositor venezolano y ex alcalde de Caracas hasta 2105, Antonio Ledezma, quien cumplía arresto domiciliario, se fugó ayer a la madrugada de Venezuela hacia Colombia, desde donde envió un mensaje a Nicolás Maduro.

"Es hora que se haga a un lado y permita un gobierno de transición. Maduro no puede seguir torturando al pueblo de Venezuela, Maduro está matando de hambre al pueblo de Venezuela. Mientras paga 72.000 millones solamente en servicio de la deuda hay gente que no tiene ni cómo comer", precisó Ledezma, quien tras hablar con la prensa voló a Bogotá.

El opositor habló con periodistas colombianos en el aeropuerto de Cúcuta, ciudad fronteriza, por donde ingresó al país tras una fuga que él mismo calificó de "película", al señalar que debió atravesar 29 puestos de la Guardia Nacional y de la policía venezolana hasta alcanzar la línea limítrofe.

Agradeció a Colombia por "auxiliar" en estos momentos a sus compatriotas y aseguró que desde ahora se dedicará a luchar por la "libertad" de su nación en un "peregrinaje" que hará por el "mundo".

Poco antes de su aparición, Migración Colombia confirmó la presencia del opositor venezolano en el país, tras conocerse su huida.

"El señor Ledezma ingresó al territorio colombiano vía terrestre por el Puente Internacional Simón Bolívar, de la población de Villa del Rosario, e hizo su correspondiente trámite migratorio ante las autoridades colombianas, de conformidad con la normatividad migratoria", agregó la nota oficial.

La primera en informar que Ledezma había huido fue su mujer Mitzy Capriles. Contó que su esposo salió de la casa y se dirigió a un sector fronterizo entre el estado venezolano de Táchira y el departamento colombiano de Norte de Santander.

Según Radio Caracol, Ledezma ingresó caminando a Colombia por un puente fronterizo, tras lo cual se trasladó desde el municipio de Villa del Rosario a Cúcuta, la capital de Norte de Santander.

La información del medio colombiano se conoció poco después de que el diario "El Nacional" de Caracas indicara que Ledezma escapó hacia Colombia con la supuesta intención de seguir viaje a España, donde estarían varios de sus familiares.