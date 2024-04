Se concretaron movilizaciones en Colombia contra Gustavo Petro

Miles de personas protestaban este domingo en las principales ciudades de Colombia contra el gobierno de Gustavo Petro, en momentos en que la popularidad del presidente está en rojo tras veinte meses de gestión.

El grupo de convocantes incluía organizaciones médicas, la oposición, fuerzas políticas de centro y algunos antiguos aliados que este domingo rechazaron sus proyectos para estatizar el servicio de salud y algunas iniciativas de reformas, y protestar contra la violencia que no cede.

“Yo voté por el cambio, por Petro, pero seguimos con lo mismo. Marcho porque sigo pensando que Colombia tiene alguna esperanza y quiero a mi país”, dice Martha Estrada, pensionada de 64 años, en Bogotá. En la capital la lluvia no detuvo a los manifestantes y decenas de miles avanzaban hacia la Plaza de Bolívar, vecina de la sede presidencial.

Petro planteó la posibilidad de llevar al país a un proceso para reformar la Constitución como una forma de lograr las transformaciones sociales que prometió en su campaña electoral y que el Congreso no ha aprobado. Sin embargo, no es claro cómo sería ese proceso. “El constituyente es el pueblo que se convoca a sí mismo a decidir sobre lo que no se ha podido resolver en décadas desde los poderes constituidos”, explicó Petro.