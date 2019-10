Las cinco aplicaciones que destruyen la batería de tu celular

La vida útil de la batería del celular es la esencia de cualquier equipo y cuidarla es de las tareas más infravaloradas de todas.

Los usuarios de móviles pocas veces se preocupan por cuidar el rendimiento de sus equipos y sólo se alarman cuando tienen que enchufarlo a las pocas horas de haberlo cargado al 100%. ¿Por qué pasa esto? Porque hay aplicaciones que requieren más que sólo nuestra atención al usarlas. Uso de memoria, tiempo de encendido de pantalla o consumo de datos son algunas de las características que diferencian a las apps que tenemos en el móvil y todas golpean de lleno en la duración de la batería.

Es importante aclarar que en ningún caso se trata de malfuncionamiento o error, sino que simplemente su uso es más exigente con los recursos del smartphone que el de otras. Por esa razón compartimos las cinco aplicaciones más dañinas para una batería

1 - Facebook

Ya es un clásico en cualquier listado de apps poco recomendadas. Es una de las más populares pero también de las menos optimizadas. Es pesada, consume muchos datos y reduce la capacidad de un equipo en 15% cuando está funcionando. Muchos expertos recomiendan desinstalarla y utilizar la versión web cuando se la necesite.

2- Tinder

Esta aplicación de citas es también muy popular y perjudicial. Utiliza la geolocalización para mostrar fotos de potenciales parejas y eso requiere mucho consumo de batería. Para evitar su consumo por defecto, lo mejor es modificar el estado de "siempre activo", desconectar el funcionamiento en segundo plano y que utilice el geoposicionamiento solo al usarla.

3- Netflix

Este es otro caso que no es extraño para muchos usuarios. La aplicación funciona perfectamente, pero por su naturaleza requiere mucho procesamiento en el teléfono. Demanda que la pantalla esté siempre encendida, utiliza los parlantes y el consumo de datos es alto. Todo eso repercute en la batería del equipo. Una buena forma de evitar que afecte a la carga es descargar el contenido para verlo sin necesidad de que esté haciendo streaming y eso ahorrará un poco de energía en el teléfono.

4- Servicios de Google

Lo mejor de Android también es su talón de Aquiles. Opciones como Play Store, Maps, Chrome o Gmail son excelentes aplicaciones por su utilidad y facilidad de uso pero necesitan una dosis de energía que afecta la batería. La mejor opción no es desinstalar sino personalizar sus funciones. Usar mapas offline, refrescar la bandeja de entrada de correo manualmente y cerrar la opción de trabajo en segundo plano bastarán para mantenerlas bajo control.

El mensajero es el rey de las aplicaciones populares y, mal que nos pese, no se queda afuera de la lista de perjudiciales para la batería. Con cada actualización se optimiza pero cada nueva característica pega directo en el uso de recursos. Si los usuarios se dedican a sólo enviar texto todo estará bien, pero en el momento en que se envían gif, audios, videos o llamadas el consumo de batería y datos se dispara. El autocontrol es la mejor forma de cuidar la batería.

Vale agregar que no son las únicas aplicaciones que desgastan la batería, pero su popularidad y características las colocan en el tope de las más dañinas para cualquier teléfono.