Google ya tiene su primer teléfono inteligente con 5G, según un informe

Google presentará el nuevo modelo de su teléfono inteligente Pixel 4, su reloj con acceso a internet y la próxima portátil el próximo 15 de octubre, de los que se sabe todavía tendrán red 4G. Pero una publicación reciente revela que la gigante tecnológica ya trabaja en su primer celular 5G.

El periódico financiero Nikkei Asian Review publicó una exclusiva sobre este nuevo dispositivo que podrían ser presentados la próxima semana, pero también cabe la posibilidad de retrasar su primer vistazo hasta la primera del 2020, según la publicación asiática. De ser ciertas las especulaciones, Google ganaría la carrera a Apple por ver quién lanza primer un teléfono inteligente con 5G.

La red de quinta generación (5G) es parte fundamental para la próxima etapa de la tecnología inalámbrica. No sólo hará más rápida la navegación en internet desde los celulares, también permitirá comunicarse a los vehículos autónomos entre ellos, las personas podrán transmitir de forma inalámbrica contenido de realidad virtual.

Promete hacer de 10 a 100 veces más veloz las conexiones inalámbricas, así como la cobertura y capacidad de respuesta. La navegación, descarga de archivos y los contenidos en streaming será más rápida que incluso el internet con cable de fibra óptica instalado en casa.

Google pretende utilizar los dispositivos que soporten la red de 5G como un gancho para atraer consumidores a su marca Pixel y de esta manera integrarlos aún más a su motor de búsqueda y su software impulsado por inteligencia artificial.

Si logra presentarlo la siguiente semana, la empresa con sede en Mountain View se convertiría en la primera estadounidense en tener un teléfono con 5G. La pionera a nivel mundial en integrar esta tecnología a los celulares fue la surcoreana Samsung Electronics con su modelo Galaxy S10 5G. Otras asiáticas que ya disponen de esta red son Huawei y Xiaomi.

Los de Mountain View no sólo ganarían la carrera a Apple, también a Microsoft, otra principal competidora estadounidense que este otoño lanzará su primer teléfono y tableta plegables, con lo que ahora se mantiene en la vanguardia entre esas tres empresas del país de las barras y las estrellas.

Los expertos en tecnología apuntan que Google utilizará el modem Snapdragon X50 o X55 fabricados por Qualcomm. Su procesador podría pertenecer a la misma empresa, posiblemente sería el Snapdragon 855. El Pixel con red 5G será fabricado en Vietnam, según la publicación asiática, lo que reduciría su costo.

Enfrentar un rival como Google es difícil, si se toma en cuenta que Alphabet, la empresa matriz, dispone alrededor de USD 117.000 millones, mientras que Apple tiene USD 102.000 millones, de acuerdo con la publicación asiática. La capacidad de invertir de los Mountain View conjugada con la aceleración de sus planes para ganar terreno en el negocio del hardware la hacen un competidor difícil de alcanzar.

Otra ventaja de la compañía es que conjuga software y hardware, lo que permite obtener primero las actualizaciones de todas las aplicaciones de Google y del sistema operativo. Sin embargo, los modelos Pixel son los recién llegados en la industria de los celulares, donde ya está bien asentado el iPhone, que además tiene un gran número de fans.

Pero también ya trabajan por revertir la situación, su meta de venta es de 10 millones de teléfonos para este año, según Nikkei, más del doble de 2018. “Ofrece mejores precios para los proveedores”, dijo una de las fuentes no reveladas.