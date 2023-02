San Rafael eligió su "no reina"' y cierra hoy la Fiesta de la Vendimia con NTVG

Unos 10.000 mendocinos y turistas celebraron anoche la Fiesta de la Vendimia de San Rafael que cerrará esta noche con la repetición y actuación de la banda uruguaya No te va a gustar (NTVG), y por decisión del Ejecutivo coronó a su "representante" o "embajadora" ya que dejó de nombrar "reina" a la joven que representará a la ciudad en la Fiesta Nacional de la Vendimia a realizarse en la capital provincial el 4 de marzo.



Ya desde el año pasado y por decisión del Ejecutivo Municipal y la Comisión Vendimia, llama "representante" o "embajadora" a la joven ganadora del certamen, que sí se llamaría reina en caso de ganar el cetro nacional en la siguiente etapa, la Fiesta Nacional a celebrarse en la capital el próximo sábado 4 de marzo.



Con cambio de nombre pero igual elección de la joven más bella y preparada, San Rafael se suma así a la polémica sobre 'reina sí o reina no', tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que determinó que la ordenanza aprobada en 2021 por el municipio de Guaymallén, que eliminaba la elección de la reina departamental de la Vendimia, no es constitucional.



Tras ese fallo del mes pasado, esa comuna del Gran Mendoza acató la orden y debió continuar con la tradición y escoger una nueva soberana para la competencia nacional.



Asimismo, San Rafael también rompió con otra tradición y tampoco eligió a la tradicional virreina.



Mientras tanto anoche en el festejo una vez más la calidad de los artistas sanrafaelinos quedó demostrada en el show artístico de la Fiesta de la Vendimia de San Rafael, esta vez denominada 'Libres bajo la Cruz del Sur'.



Sus múltiples cuadros, que mezclaron varios géneros musicales y de danza, cautivaron a la multitud que colmó el teatro griego Chacho Santa Cruz.



Como en cada edición, la Virgen de la Carrodilla emocionó a todos, en tantp el homenaje a inolvidables artistas locales, el malambo, los hits retro y el ingreso de la Copa del Mundo fueron algunas de las escenas que levantaron al público del asiento.



Tras una hora del show vendimial, comenzó la lectura de los votos que coronó pasada la medianoche a la nueva "representante" de San Rafael, Candela Pascual (22), profesora de educación física, quien competía como candidata de ciudad.



Como representante de la Ganadería, en segundo lugar quedó Rocío Pescara Balacco, de Las Paredes; y en tercer lugar, representante del Canto y la Melesca, resultó María Belén Mesas, de Cañada Seca.



Las actividades vendimiales comenzaron este viernes con la Vía Blanca, el desfile más popular y colorido por las calles céntricas, con el recorrido de las 18 representantes que ocuparon los carros alegóricos a sus distrito.



La segunda noche y cierre arranca hoy a las 19 con las presentaciones de "Banda Naara" y "What the Funk".



A las 20.30 se repetirá el show artístico "Libres bajo la Cruz del Sur", y a las 22.30 el show central de la noche con "No Te Va Gustar" (NTVG) sobre el escenario principal.