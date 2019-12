López Obrador pidió evitar “linchamientos” contra el embajador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó al escándalo protagonizado por el embajador en Argentina, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, sorprendido cuando hurtó un libro en Buenos Aires y pidió que no haya “linchamientos públicos” debido a que “todos cometemos errores”. “Se trata de una persona con una trayectoria, yo diría limpia en política exterior”, expresó López Obrador antes de dar una síntesis de la trayectoria del diplomático y reconocido personaje de su primer círculo.

“Es un diplomático de carrera, es un hombre con mucha cultura, fue en los mejores tiempos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), subsecretario de la dependencia”, señaló el presidente mexicano.

López Obrador trató de bajar el tono de la discusión, a pesar de que se volvió un escándalo internacional con repercusión en todos los diarios de América Latina.

“Quiero que se trate el asunto en su dimensión, no se afecte, no se destruya la dignidad de las personas, que cuidemos eso. Y si hay errores, todos cometemos errores, que sea Relaciones Exteriores el que resuelva”.

El titular del Ejecutivo dijo no tener más información al respecto, aceptó que se citará al Embajador en la cancillería y ahí dará su versión de lo ocurrido.