Elegir creer para crear

¿Te gusta la vida que tenés ahora? ¿Es la que soñaste? ¿Creés ser la mejor versión de vos misma? En caso de que no sea así, ¿Qué te falta para lograrlo? Todas quieren tener la vida de sus sueños pero muy pocas se dan la oportunidad para visualizarla, sentirla y crearla. Las principales “razones” que escucho para no hacerlo: 1) No tengo tiempo 2) No sé cómo se hace 3) Es imposible 4) Es complicado 5) No tengo dinero 6) No creo en eso 7) No puedo

Sin embargo, ¿qué es lo que realmente sucede? ¿Por qué algo que parece tan sencillo se vuelve tan complicado para muchos?

Todos buscamos la felicidad, y hay que tener en cuenta que nuestro inconsciente es un 95% y por esta razón la fuerza de voluntad no alcanza para ser felices o lograr aquello que queremos sin frustrarnos.

¿Entonces qué hacer? HAY QUE SANAR DESDE ADENTRO PARA TRANSFORMAR EL ENTORNO. Hay que trabajar con el inconsciente para que salga a la luz lo que nos bloquea. Hay muchas cosas que quedan grabadas y probablemente no lo sabemos, por lo tanto nos paralizan para lograr lo que queremos. A veces, nosotras mismas somos nuestro principal obstáculo convirtiéndonos en nuestro peor enemigo.

Tiene que ver con las creencias, ¿cuántas veces pensaste en qué consiste tu sistema de creencias? Tal vez ni ideas tengas, y son ellas las que rigen nuestra vida, y vamos haciendo en base a ellas de manera automática sin saber si juegan a nuestro favor. Las creencias no están basadas en la realidad, sino en la interpretación que hacemos de los datos que percibimos del entorno.

Descubriéndolas es por dónde se empieza para reconocerlas, aceptarlas y de ahí en más transformarlas en positivo para nuestro bienestar y sanación.

Lo que creemos de nosotras mismas (y del mundo) afecta de manera profunda la forma en que llevamos nuestras vidas adelante. ¿Cómo identificarlas? Date 5 minutos y autoobservate, ¿qué cosas hace tiempo estás intentando cambiar sin haberlo conseguido? ¿Qué hay detrás de cada excusa que te decís para no alcanzar lo que deseás? Escuchá tu conversación interna, vos tenés todas las respuestas.

(*) Coach educativo, Neurosicoeducadora, coach de mujeres

