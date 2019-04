Un nene lleva a caballito a su amigo discapacitado todos los días a la escuela

La historia conmovió en las redes sociales. Se trata de Xu Bingyang un niño chino de sólo 12 años que desde hace seis carga con su amigo Zhang Ze, que sufre una discapacidad, cada día para llevarlo a la escuela.

Ze padece una discapacidad física que le impide caminar. Eso sí, no hay día que falte a la escuela de la ciudad de Meishan (provincia de Sichuan, al sudoeste de China), y eso que no cuenta ni con silla de ruedas y que el colegio no esté adaptado para las personas discapacitadas. Y todo ello gracias a su mejor amigo, Xu, que carga diariamente con él a su espalda y le lleva desde su casa hasta la clase, como explica Sichuan Online .

Además, Xu le lleva hasta el baño cuando lo necesita y le cambia de clase para que pueda ir a todas las asignaturas. Xu argumenta que para él no es difícil hacer lo que hace porque él pesa “más de 40 kilos y Zhang Ze solamente pesa 25 kilogramos”. “Por eso es fácil para mi cargarlo”, añade el pequeño.

Este niño fue diagnosticado a la edad de cuatro años con una rara enfermedad que le afecta a los músculos, conocida como la enfermedad de la muñeca de trapo.

La miastenia grave, así se llama la patología, hace que Zhang pierda todo el control de sus músculos voluntarios en sus piernas, impidiendo que pueda caminar por su cuenta.