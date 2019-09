Adoptaron una nena de 6 pero resultó ser una mujer de 22 años con enanismo que los quiso matar

Este caso hizo recordar a muchos a la película La huérfana. Es una película estadounidense de drama y suspenso de 2009. El filme narra la historia de una pareja que adopta a una niña que esconde un oscuro secreto detrás de su dulce apariencia, era muchos más grande y quiere matar a sus padres.

Esto es una historia real aunque no lo creas. Kristine Barnett y su ex esposo Michael Barnett son papás de tres hijos biológicos y en 2010 tomaron la decisión de adoptar. En Ucrania conocieron a Natalia Grace de 6 años y sintieron desde el fondo de su corazón que era la nena perfecta para darle amor.

Luego de sufrir 3 años de constantes ataques, los padres decidieron dejar a la nena en un departamento en Lafayette, Indiana y se mudaron a Canadá. La nena los amenazó con apuñalarlos mientras dormían, empujó a su mamá hacia una cerca eléctrica y le puso veneno en su café. Por este motivo, los adultos enfrentar cargos por abandono.

"Los medios me están pintando como una abusadora de niños, pero aquí no hay niños. Natalia era una mujer. Ella tenía períodos, tenía dientes de adultos. Nunca creció ni una pulgada, lo que sucedería incluso con un niño con enanismo. Un día estaba dándole un baño y noté que tenía el vello púbico completo. Estaba tan conmocionada. Me acababan de decir que tenía seis años y era muy evidente que no lo era””, aseguró la mamá a DailyMail.

Cuando la adoptaron los papás sabían que la mujer tenía un trastorno del crecimiento óseo llamado displasia espondiloepimetafisaria, que causa baja estatura, anomalías esqueléticas y problemas de visión.