Lo abandonaron en un aeropuerto cuando era un bebé y 33 años después encontró a su padre

La historia de Steve Hydes habla sobre la importancia de no bajar nunca los brazos. El hombre de 33 años conocido en Inglaterra como ‘Gary Gatwick’, por haber sido abandonado en el aeropuerto de Gatwick, en Londres, finalmente pudo dar con su padre biológico.

“Después de 15 años de búsqueda me complace confirmar que, con el arduo trabajo de los Genealogistas Genéticos, CeCe Moore y Helen Riding, hemos podido rastrear y confirmar a mi familia biológica”, dijo el hombre respecto de lo que fueron más de tres décadas de interminables preguntas.

Hydes tenía diez días de vida cuando fue abandonado. Quien lo encontró fue una empleada del free shop, envuelto en una manta dentro del baño del segundo aeropuerto en importancia de la ciudad de Londres en 1986.

Steve, quien hoy tiene dos hijos, logró encontrar a su padre biológico y descubrió que tiene dos hermanas. Sin embargo, no podrá conocer a su madre quien falleció hace algunos años.

“Desafortunadamente, mi madre biológica falleció, por lo que no puedo saber exactamente qué sucedió y por qué. Sin embargo, he encontrado a mi padre biológico ya mis hermanos, que no estaban al tanto de mi existencia”, relató.

Hydes insistió con que la ayuda de los genealogistas fue clave para poder encontrar a su familia. Además, agradeció a todos los que participaron en la búsqueda.

“Como pueden imaginar, este es un tema bastante delicado para todos los involucrados y muy nuevo para todos nosotros, pero quería aprovechar este momento para agradecer a todos por su continuo apoyo a lo largo de los años. El trabajo que hacen los genealogistas es increíble y durante años han trabajado muy duro y es gracias a ellos que están resolviendo casos como el mío”, expresó el hombre de 33 años.