Una mujer se divorció y cambia su vestido de novia por un asado para 10 amigos

Romina es una mujer rosarina que decidió mirarle el lado positivo a su divorcio y tomó una decisión: publicó un aviso en donde a cambio de su vestido de novia pedía un asado para 10 amigos.

"Con mis amigos estamos subastando el vestido de novia de una del grupo por Mercado libre a cambio de un asado para 10 en homenaje al amor que no funcionó. Es color champagne con unos detalles divinos", aseguró Camila a través de su cuenta de Twitter, en un mensaje que tuvo amplia repercusión que trascendió más de lo que hubiera imaginado.

Con mis amigos estamos subastando el VESTIDO DE NOVIA de una del grupo por Mercado libre a cambio de un asado para 10 en homenaje al amor que no funcionó. Es color champagne con unos detalles divinos. pic.twitter.com/8VDiz9dnP7 — Camila Perochena (@camilasarasa) 18 de febrero de 2019

"Se me ocurrió contar en un asado que quería venderlo y todos empezaron a hablar del precio, que no valía tanto, y a mí incluso no me entraba más, y ni siquiera lo podía cortar y usar", explicó. Y así fue como una de las amigas tuvo la idea que triunfó: "Lo que nos den, yo pago este asado", afirmó.

"Queremos vender este vestido de novia para hacernos un asado con lo recaudado, somos 10 amigos. Celebrar el amor vivido y finikitado. No lo regalamos, por lo menos nos tiene que alcanzar para unos choris. Sería una subasta, el que da más (puede ser el asado directo) se lo lleva. Esta nuevo, es hermoso, trae como tetas (antibalas). Salió caro en su momento. No es mufa. Le fue bien a ellos, pero él se fue a recorrer el mundo. Ella es divina, pero quiere ser una especie de Marta Minujin del arte escénico (le va bien, ojo!!)", reza el particular anuncio.

Incluso, Romina asegura que ya consiguieron comprador a través de un programa de radio que también se hizo eco de la noticia. "Estamos felices, es todo ganancia", cerró.