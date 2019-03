Para defenderse mató a su marido de 185 puñaladas

El hombre que el sábado fue hallado asesinado en su casa del partido bonaerense de José C. Paz tenía 185 puñaladas. El dato recién se conoció este martes, pese a que la autopsia se realizó el mismo día en el que se encontró el cadáver en su casa. Por el crimen están detenidas su esposa y una de sus hijas.

Paola Córdoba tiene 38 años, confesó el crimen y quedó detenida al igual que la mayor de las cuatro hijas del matrimonio, Paula Milagros Naiaretti, de 18 años. Según algunas versiones, Córdoba mató a su marido porque lo encontró abusando de la chica. Sin embargo, esto fue desmentido por una hermana de la acusada.

La víctima fue identificada como Alberto Elvio Naiaretti. Fuentes de la investigación, a cargo de la fiscal Silvia González Bazzani, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 23 descentralizada de Malvinas Argentinas, indicaron a Télam que de las 185 puñaladas que detectaron los forenses en el cadáver, 119, es decir la mayoría, fueron en el tórax y el resto distribuidas en el abdomen, el cuello, la cabeza y los brazos. También tenía una en la espalda.

Los médicos de la Policía Científica de San Martín le informaron a la fiscal que la mayoría de las puñaladas eran superficiales salvo cuatro que eran profundas y afectaron el corazón y el pulmón izquierdo y se determinaron como las causales de muerte. Así, los peritos afirmaron que la muerte de Naiaretti se produjo por un “paro cardiorrespiratorio traumático secundario a una asfixia por broncoaspiración de sangre secundaria a heridas de arma blanca”.

Por el crimen, Paola y Paula Milagros, que ya fueron indagadas, permanecen en prisión acusadas de “homicidio agravado por el vínculo”, delito que prevé una pena de prisión perpetua.

Familiares, amigos y vecinos de las dos marcharon el lunes a la tarde en la Comisaría 1ª de José C. Paz para pedir por la libertad de ambas. “Fueron 21 años de calvario el que vivieron mi hermana y mi sobrina, de torturas. Hasta la obligaba a Paola a prostituirse en la Ruta 8, por eso pedimos que sean liberadas”, afirmó María, la hermana de Paola, al asegurar que tanto su hermana como su sobrina eran víctimas de violencia de género. Al lugar del crimen, ubicado en la calle 18 de Octubre al 800, de José C. Paz, acudieron efectivos de la seccional 1ª, quienes solicitaron la presencia de una ambulancia, cuyo médico constató la muerte del hombre, añadieron las fuentes.

La fiscal González Bazzani dispuso que se preservara la escena del crimen y se realizaran los peritajes correspondientes. Además, ordenó la inmediata aprehensión de Córdoba y de la hija de 18 años, bajo la sospecha de que ella también participó del hecho. En tanto, en la vivienda se secuestraron dos cuchillos, que habrían sido utilizados para asesinar al hombre.