Las provocativas fotos de la China Suárez en medio de los rumores de crisis con Mauro Icardi

A pesar de mostrarse felices en redes sociales, Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez estarían atravesando una crisis en su reciente relación. Según trascendió, la pareja tuvo una fuerte discusión con respecto a las relaciones que tuvo la actriz en su pasado.

“Me cuentan que es una trituradora de huevos, no se le separa. Lo enloquece por mis historias, le dice lo que tiene que hacer y se mete en todo. No llevan ni 2 meses. Desesperada, ¿no? Él empezó a hartarse, ya ni puede hablar por teléfono… ella, clavada al lado escuchando y opinando”, detalló Yanina Latorre en sus historias de Instagram.

Además, habrían tenido una pelea por Marcos Ginocchio, luego de que la actriz no le quisiera admitir a su pareja que relación tuvo con el ganador de Gran Hermano: “La China no le acepta que había tenido algo con él, Mauro no le cree, se pelean, y entonces él le dice 'como esto no va para ningún lado quiero probemos vivir en casas separadas'”, informó Pepe Ochoa en LAM.

En medio de los rumores de crisis y después de su visita a Rosario, la actriz posteó un osado carrete de fotos de ella en bikini con detalle que no paso desapercibido. Las imágenes de ella fueron tomadas en su casa, y no en la casa que comparte actualmente con Mauro Icardi, lo que alimenta los rumores de que el futbolista le habría pedido que viviesen en lugares separados.

La reacción de Mauro Icardi a las fotos de la China Suárez

A pesar de los rumores, el futbolista dejó su like y un comentario lleno de corazones con fuego.