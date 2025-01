Jennifer Aniston, la estrella de “Friends”, está en pareja con Barack Obama

La prensa de Estados Unidos asegura que la actriz de la en emblemática serie Friends, Jennifer Aniston, estaría en pareja con el expresidente Barack Obama, tras su supuesto divorcio de Michelle.

La información habría sido confirmada por una amiga de la actriz. “Está con Jennifer Aniston. Mi antiguo manager, ahora amigo, está conectado con su círculo íntimo. En una reunión con los amigos de Jennifer, el asunto surgió de manera casual; la propia Jennifer lo admitió. Estaban sentados con una vidente, lo que hace que suene surrealista, pero definitivamente no es un secreto entre sus amigos más cercanos”, dijo la mujer en un mensaje que se volvió viral en redes sociales.

Let’s put aside Jennifer Anderson being with Barack Obama and ask ourselves what the hell happened to Jennifer Aniston’s face? Her timeless beauty has turned into a train wreck. Wow. pic.twitter.com/nT7jJq2Qnz