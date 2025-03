“Era diez años más grande que yo”: Lauty Gram sobre su relación con la China Suárez

El músico Lauty Gram hizo referencia a su relación con Eugenia “La China” Suárez y sostuvo que terminaron “con la mejor”, en medio de las dudas sobre una posible infidelidad con su actual pareja Lucía Patrone.

La influencer ingresó en el reality Gran Hermano el mes pasado y, en ese momento, Gramm la acompañó al ingreso. Fue allí cuando explicó que se encuentran en pareja desde hace, por lo menos, siete meses, cuando aún no había concluído su romance con Suárez.

Sin embargo, Lauty esquivaba hablar de su relación con Suárez cuando aún se encontraban en pareja y es que las críticas sociales no se quedaron atrás. En este sentido, el cantante explicó que era consciente de las habladurías.

“Se hablaba mucho en los programas y yo no miro tele la verdad. No me enteraba de lo que hablaban de mí, pero, estaba ese tabú de que era diez años más grande que yo o tenía diez años menos que ella y lo notaba en los comentarios”, explicó el músico.

En los últimos años, la figura de la actriz se mediatizó con mayor intensidad y esto generó críticas en varios aspectos. En esta línea, el cantante sostuvo: “Si hablaban mal de ella no me importaba porque estaba con ella y era otra historia que la gente no conocía. Hoy en día, la gente cree que quedó todo mal con ella, pero no, quedó la mejor”.

“Ahora cada uno tiene sus cosas. Terminamos con la mejor y fue. No nos odiamos y, si algún día nos cruzamos, nos saludamos y chau”, sostuvo Lauty, al tiempo que negó, incluso, que no mantenga un diálogo con la intérprete en la actualidad.

Eugenia se encuentra, actualmente, en el centro de atención del “Wandagate” porque está en pareja con el futbolista Mauro Icardi. Al respecto, Gramm aseguró: “Si me preguntan qué opino de su relación, le voy a desear lo mejor porque es una re madre, vi como cuidaba a los hijos y nunca le voy desear el mal a una persona que es buena con sus hijos. Ya pasó, ya estoy en una nueva relación y estoy super enamorado”.

En cuanto inició el vínculo entre los artistas, el intérprete aumentó su exposición rápidamente: “Me daba fiaca cuando en el aeropuerto me bajaba con sueño y venían tres cámaras con los flashes. Yo estaba todo dormido, despeinado, matado y con las ojeras. Estás tranquilo y te caen de la nada”.

“Me reía. Le preguntaba a la China: “¿Tenés frío?” porque bajamos muertos de frío y ella estaba en remera. Yo estaba lo más normal, pero ese era el garrón en la calle. Hasta hoy en día cuando salgo de algún lugar me esperan con las cámaras, pero no sé qué más quieren que diga si ya pasó una banda de tiempo”, concluyó Lauty.