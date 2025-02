Lauty Gram se sinceró sobre su relación con la China Suárez y reveló por qué dejaron de verse

Tras el ingreso de su actual novia Lucía al reality de Gran Hermano, el cantante Lauty Gram volvió a captar la atención de los portales debido a que la última persona con quien estuvo involucrado fue Eugenia “La China” Suárez, aunque nunca oficializaron una relación formal.

Ayer, el artista fue invitado al streaming de GH y se sinceró sobre lo ocurrido con la actriz de Casi Ángeles: “Yo creo que con la China fue algo como efímero que pasó y la verdad que, si me pongo a pensar muy por adentro, simplemente fue, no sé cómo decirlo, como un suceso. Yo no sentí tampoco nada tan fuerte, fue algo más casual. Fue algo que pasó, algo que quería experimentar, vivir y también conocer. Fue algo pasajero”.

Y agregó: “No me arrepiento porque aprendí muchísimas cosas de eso. Aprendí cómo plantarme enfrente de una cámara y saber responder cosas incómodas”.

¿Por qué terminaron su “relación”?

Ante la consulta del panel de streaming, el cantante reveló que su distanciamiento fue debido a una escena de celos de parte de la China por algo que ocurrió cuando estaban separados.

“Se terminó porque ella se enteró que yo estuve con una chica en la fiesta Bresh. Yo, simplemente, le hablé y le pasé mi Instagram en un momento en el que ella estaba haciendo la suya, yo estaba haciendo la mía, y podía hacer lo que se me cante”, contó.

“Se enteró de eso la China e hizo un escándalo. No sé si se acuerdan que subió una historia diciendo algo como ‘no voy a confiar nunca más en un hombre’. Obvio que yo estaba medio mal porque no había hecho nada. Yo estaba soltero, podía hacer lo que quiera. Ella estaba haciendo su vida, yo estaba haciendo mi vida. Y si le pasé mi Instagram a una mina fue porque yo estaba solo”, sostuvo el cantante.

Por último, expresó su malestar ante la reacción que la actriz tuvo públicamente: “No me gustó que la mina me juzgue o que suba esa historia como haciéndome quedar mal como un pelot…. Y también lo que me bardeó por chat porque yo no hice nada”.