El exclusivo cumpleaños de La China Suárez

La China Suárez cumplió 33 años y su novio, Mauro Icardi, le organizó un exclusivo cumpleaños juinto a sus amigos más íntimos y sus familiares, entre ellos sus hijos más chicos: Magnolia y Amancio.

El día empezó con un saludo en redes sociales: “Feliz cumpleaños mi chinita hermosa. Tengo la inmensa suerte de disfrutar tu día con vos. Te merecés todo lo bueno que te pasa, todo lo lindo que estamos viviendo. Porque me demostraste que quien te juzga es porque realmente no te conoce. Los que tenemos la suerte de vivir a tu lado no tenemos más que hermosas palabras por la gran mujer, por la gran madre, por la gran amiga, por todo lo enorme que sos. Deseo que se te sigan cumpliendo los sueños que anhelas y disfrutes mucho hoy y siempre. Te amo”.

Po la noche se vistieron de gala y la actriz se puso una corona para soplar las velitas. Se vistieron como si fueran de la realeza, mientras Icardi le decía por redes "princesa mía".

Entre los famosos presentes estuvieron: Mery del Cerro con su marido Meme Bouquet y Marcos Ginocchio, que pertenece al grupo de amigos de La China.

Para su festejo, la actriz usó dos vestidos: ingresó con uno largo en tonos crema y dorado y luego se cambió por uno corto de color negro con muchos brillos.