Trump, contra Biden y Obama por el accidente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó ayer a los programas de diversidad promovidos por sus predecesores demócratas Barack Obama y Joe Biden de haber influido en el accidente aéreo en Washington, en el que murieron 67 personas.

“Les hablo esta mañana en una hora de angustia para nuestra nación”, dijo Trump en la Casa Blanca. Se ha pasado “a una misión de recuperación” de cuerpos porque “tristemente no hay sobrevivientes”, añadió. Viajaban 64 personas a bordo del avión civil que chocó con un helicóptero del ejército, con tres militares a bordo, el miércoles por la noche sobre el río Potomac.

El republicano prometió una investigación exhaustiva para esclarecer las causas de lo ocurrido, pero se arremetió duramente contra Obama y Biden, a quienes acusó de haber instalado estándares de seguridad bajos. “Yo pongo la seguridad primero. Obama, Biden y los demócratas pusieron la política en primer lugar”, dijo.

Trump culpó al gobierno de Biden por alentar a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) a reclutar trabajadores “que sufren discapacidades intelectuales severas, problemas psiquiátricos y otras condiciones mentales y físicas bajo una iniciativa de contratación de diversidad e inclusión”. Añadió que el programa permitía la contratación de personas con problemas auditivos y visuales, así como parálisis, epilepsia y “enanismo”.

Trump no compartió ninguna evidencia de que personas no calificadas estuvieran siendo colocadas en posiciones críticas como el control del tráfico aéreo, y reconoció que aún no había indicaciones de que los controladores de tráfico aéreo en el Aeropuerto Nacional Reagan hubieran cometido errores.

Cuando se le preguntó por qué culpaba a las iniciativas de diversidad, Trump respondió: “porque tengo sentido común, y desafortunadamente muchas personas no lo tienen”. El mandatario señaló que los controladores de tráfico aéreo necesitan ser brillantes para garantizar la seguridad. “Tienen que ser genios naturalmente talentosos”, dijo. “No puedes tener personas regulares haciendo su trabajo”.

Trump se quejó específicamente de Pete Buttigieg, quien fue secretario de Transporte de Biden y fue un contendiente para desafiar a Trump por la Casa Blanca en 2020, y señaló que era “un desastre”. “Lo ha llevado directamente a la ruina con su diversidad”, dijo Trump, añadiendo expresiones irreverentes a su descripción de Buttigieg.

El exfuncionario de Biden respondió en una publicación en la red X, donde escribió que los comentarios de Trump eran “despreciables”.

Preguntado sobre si culpaba directamente a los controladores aéreos ya los programas de diversidad de la catástrofe, Trump reconoció que “no lo sabía”, pero que “podría ser”. Afirmó no obstante que la trayectoria del helicóptero militar era “increíblemente mala”.

Según un informe preliminar interno de seguridad de la Administración Federal de Aviación, el número de personal de la torre de control aéreo del aeropuerto Ronald Reagan a esa hora “no era normal”.