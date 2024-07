Jennifer Aniston cruzó al vice de Trump por sus dichos sobre las mujeres sin hijos

El mundo del espectáculo en Estados Unidos –Hollywood, en concreto- es tradicionalmente demócrata. Pero la irrupción de Jennifer Aniston, la estrella consagrada en la multipremiada serie “Friends”, en las últimas horas se metió en la campaña pero quizás no tanto por cuestiones políticas, sino personales. Es que la actriz criticó a J.D. Vance, el candidato a Vicepresidente de Donald Trump, por sus comentarios que hizo en el pasado sobre mujeres sin hijos.

Aniston compartió una captura de pantalla de la aparición de Vance en sus historias de Instagram y escribió: "Realmente no puedo creer que esto venga de un potencial vicepresidente de Estados Unidos".

En un video resurgido de una aparición de 2021 en el antiguo programa en Fox News de Tucker Carlson, Vance, quien entonces era candidato al Senado de Ohio, le dijo a Carlson que Estados Unidos estaba siendo gobernado por “un grupo de damas de los gatos sin hijos, que se sienten miserables con sus propias vidas y las decisiones que han tomado y por eso quieren hacer miserable al resto del país también”.

La alusión a las “damas de los gatos” es por una figura popular en Estados Unidos que refiere a las mujeres solteras que se dedican a la crianza de mascotas. Una de las parodias más conocidas sobre esta caracterización la hacen Los Simposns con una señora borderline que convive con decenas de gatos.

En el clip, que volvió a ganar fuerza esta semana en las redes sociales, Vance dijo: “Es simplemente un hecho básico –mira a Kamala Harris, Pete Buttigieg, AOC– que todo el futuro de los demócratas está controlado por personas sin hijos. ¿Y cómo tiene sentido que hayamos entregado nuestro país a personas que realmente no tienen un interés directo en él?".

El tratamientos de fertilización asistida

Aniston, quien normalmente mantiene su vida personal en privado, pero ha hablado públicamente sobre su viaje hacia la fertilidad, también escribió sobre la postura de extrema derecha de Vance sobre los derechos reproductivos.

“Todo lo que puedo decir es… Sr. Vance, rezo para que su hija tenga la suerte de tener sus propios hijos algún día”, escribió Aniston en sus historias de Instagram. “Espero que no necesite recurrir a la FIV como segunda opción. Porque tú también estás tratando de quitarle eso a ella”.

En 2022, Aniston hizo comentarios poco comunes en un artículo de portada de Allure, compartiendo por primera vez que luchó con su fertilidad y se sometió a una FIV.

FIV son las siglas de “Fecundación in Vitro”, técnica que busca unir el óvulo con el espermatozoide en un laboratorio para obtener embriones que luego se transfieren al útero materno. Se puede realizar mediante la FIV convencional o la Inyección Intracitoplasmática de Espermatozoides. Es especialmente recomendada en casos de infertilidad femenina o masculina, disfunción ovárica, endometriosis o fallo de inseminación artificial. En conjunto, estas técnicas se conocen como tecnología para la reproducción asistida.

“Estaba tratando de quedar embarazada. Fue un camino desafiante para mí, el camino de tener bebés”, dijo Aniston, reflexionando sobre sus 30 y 40 años. “Todos los años y años y años de especulación... Fue realmente difícil. Me estaba sometiendo a una FIV, bebiendo tés chinos, lo que sea. Le estaba echando todo encima. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos'. Hazte un favor. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado”.

Las apasionadas palabras de Aniston sobre los comentarios de Vance provienen de un lugar personal, ya que la estrella de "Friends" tiene una experiencia personal de haber sido juzgada por no tener hijos. A lo largo de toda su carrera, Aniston ha sido objeto de una cobertura excesiva de los tabloides, que han incidido repetidamente en sus relaciones a lo largo de los años y han cuestionado por qué no tiene hijos.

En su entrevista en Allure, Aniston dijo que la narrativa de los medios de que ella "era simplemente egoísta" y "solo se preocupaba por mi carrera" era dolorosa.

“Dios no permita que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo”, dijo en 2022. “Y la razón por la que mi marido me dejó, por la que rompimos y terminamos nuestro matrimonio, fue porque no le quise dar un hijo. Fueron mentiras absolutas”.

El miércoles, Aniston también pareció dar su respaldo a Harris al volver a publicar un video de 2018 de Harris presionando al entonces candidato a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, sobre el derecho al aborto. (El video que Aniston volvió a publicar fue compartido por la actriz Allison Janney).

La salud reproductiva será un tema clave en estas elecciones. Muchas mujeres en Hollywood han hablado sobre los derechos reproductivos a lo largo de los años y se alinearán con Harris, quien ha sido la voz principal de la administración Biden sobre el aborto y la atención médica femenina.