Aniston y Obama: Obsesión, traición y divorcio en el chisme que sacude a Estados Unidos

No es nuevo, sin embargo, algunas señales precisas hicieron que en Estados Unidos estallaran los medios sensacionalistas, y los “más serios” también, con la versión bomba sobre el supuesto affaire entre la actriz Jennifer Aniston y el ex presidente Barack Obama (2009- 2017). La aparente crisis entre el ex matrimonio presidencial y algunos rumores en línea hicieron de este chisme una explosión mundial.

Concretamente, el mundo comenzó a hablar otra vez sobre la posibilidad de un romance entre la actriz y el político ayer cuando una reconocida youtuber estadounidense, llamada Melanie King, escribió en su cuenta X: “Última hora: un DM (mensaje privado) filtrado de una amiga de Jennifer Aniston que confirma que ella está saliendo con Barack Obama y que se está divorciando de Michelle Obama se ha vuelto viral”.

A continuación, la youtuber compartió el mensaje privado que dice lo siguiente: “ (Obama) está con Jennifer Aniston. Mi antiguo manager, ahora amigo, está conectado con su círculo íntimo. En una reunión con los amigos de Jennifer, el asunto surgió de manera casual; la propia Jennifer lo admitió. Estaban sentados con una vidente, lo que hace que suene surrealista, pero definitivamente no es un secreto entre sus amigos más cercanos”.

Ese supuesto mensaje se viralizó a la velocidad de la luz, un contenido que no sorprendió demasiado si se tienen en cuenta las pistas de “enfriamiento” que la pareja vino sembrando en el último tiempo.

Por ejemplo, llamó mucho la atención la ausencia de la ex primera dama de Estados Unidos a la investidura del presidente electo, Donald Trump, ocurrida el 20 de enero. El faltazo fue comunicado apenas un día antes de la 60ª toma de posesión presidencial.

Se trató del segundo evento público en menos de un mes al que Obama acudió solo. Hace un par de semanas, el demócrata fue el único mandatario que entró sin compañía en el funeral de Estado del ex presidente Jimmy Carter (1977-1981).

Trump fue con Melania Trump y los ex presidentes Bill Clinton (1993-2001) y George W. Bush (2001-2009), junto a las ex primeras damas Hillary Clinton y Laura Bush.

“La chispa se apagó y simplemente están haciendo lo que tienen que hacer”, dijo una fuente cercana a Radar Online.

Según el Daily Mail, amigos de la ex pareja presidencial negaron categóricamente los rumores. Y, de hecho, toman como “prueba” el afectuoso saludo que Barack le dedicó a Michelle hace una semana en el día de su cumpleaños.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida, @MichelleObama. Llenas cada habitación con calidez, sabiduría, humor y gracia, ¡y te ves bien haciéndolo! Soy muy afortunado de poder enfrentar las aventuras de la vida contigo. ¡Te amo!”, le escribió él junto a una foto en la que se los ve, sin embargo, distantes.

Esta no es la primera vez que relacionan a la actriz de 55 años con el político de 63. El año pasado, la revista InTouch Weekly mostró en su portada una foto de ambos personajes con el mensaje: “La verdad sobre Jen y Barack”. Un titular que causó un alboroto mayúsculo en el país del norte. En esa publicación, aseguraban que mientras los Obama “vivían vidas separadas”, el ex mandatario y la actriz mantenían un romance y que estaban “obsesionados uno con el otro”.

Y aunque la pareja decidió optar por el silencio sobre este rumor, la que sí habló fue la protagonista de “Friends”. En octubre del año pasado, en su visita al programa de Jimmy Kimmel, fue consultada por esta versión y no dudó al asegurar que eran “mentiras”.

Riendo, Aniston dijo: “De todas las llamadas que recibes de tu publicista, donde dices, ‘Oh, no, ¿qué será?’ o el correo electrónico que dice, ya sabes, algún tabloide cursi va a inventar una historia, y luego es eso... (pero) no me enojé por eso”.

Aniston aclaró que el rumor que la vincula con Barack es “absolutamente falso”. Según dijo, coincidieron solo una vez y, aseguró, “Conozco a Michelle más que a él”.

No se sabe si Jennifer Aniston está saliendo con alguien actualmente y tampoco ha sido vinculada sentimentalmente con nadie durante los últimos cinco años.

Mientras tanto, Barack y Michelle llevan 33 años casados y tienen dos hijas: Malia, de 26 años, y Sasha, de 23.