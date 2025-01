Mauro y La China: cena, cine y palitos para Wanda

De provocación en provocación van Mauro Icardi y La China Suárez, quienes, tras blanquear su noviazgo en redes sociales, tuvieron el jueves su primera salida pública a uno de los restaurantes favoritos de Wanda Nara.

La cita fue en el coqueto Elena del hotel Four Seasons, una cena de lujo en la que la pareja de tortolitos mediáticos no estuvo sola: los acompañó la madre de ella y su peluquero, un dato que no pasó inadvertido en tanto Wanda Nara siempre sale con su amigo peluquero, algo que en este juego de coincidencias entre una y otra llamó especialmente la atención. También llamó la atención la sonrisa, pícara, de la actriz, que no evitó a las cámaras y posó sonriente disfrutando de la situación.

El que pagó por toda la velada fue Icardi, una abultada cuenta que incluyó platos gourmet y varias botellas de la champaña más cara del lugar, según trascendió.

Ayer, la pareja fue otra vez vista junta. La actriz tenía una cita de trabajo y asistió a la proyección del primer capítulo de “Hija de fuego”, una serie que protagoniza y que llegará próximamente a Disney+. La exhibición fue en un microcine de Pilar y allí la acompañó Icardi, cuya presencia fue advertida por las cámaras de “DDM” (América).

El romance parece ir a pasos agigantados a pesar de la enorme polémica que crece a su alrededor. Además del escándalo mediático con Wanda Nara, ahora los protagonistas son las ex parejas de la actriz, y padres de sus hijos, que estarían furiosos con toda esta situación.

Desde la Costa, a donde se llevó a su hija Rufina, dicen que Nicolás Cabré está haciendo todo lo posible para que la nena se mude con él. “Paz y amor”, escribió el actor en un posteo en el que se lo ve abrazado a la niña en un jardín, y a quien sus seguidores de las redes sociales le piden con clemencia que la “proteja” del escándalo, de su madre y de Icardi.

También se supo que otro que llamó indignado fue Benjamín Vicuña debido a todos los trascendidos que involucran a sus dos hijos más chicos, Magnolia y Amancio. Aunque los nenes ahora están de vacaciones con él en Chile, desde allá levantó el teléfono y discutió con su ex por todas las versiones que contó Yanina Latorre, y que tendrían que ver con varios descuidos con respecto al cuidado de las criaturas.

Otra versión indica que Vicuña volvió a comunicarse con Wanda Nara, a quien intentó contener por toda esta situación. “Eugenia es así”, habría sido la letal frase que el actor habría usado para definir a su ex pareja, dando a entender que sus formas de actuar son tan polémicas como auténticas, y que no hay nada que hacer.