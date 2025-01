Qué ver en la cartelera porteña

Mi querido presidente

Esta obra protagonizada por Miguel Ángel Solá y Maxi de la Cruz cuenta la historia de un psiquiatra encargado de asistir al presidente recién asumido, quien enfrenta una peculiar dificultad: una picazón en la nariz que le impide dar su primer discurso. Lo que comienza como una consulta profesional se transforma en una lucha de egos y poder. Funciones: En el Teatro Apolo, Av. Corrientes 1372.

Quiero decir te amo

Escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco e interpretada por Violeta Urtizberea y Lucía Adúriz, la pieza fue el disparador inicial del autor de la serie “Los géneros íntimos”, de la que luego formaron parte otras obras como La vida extraordinaria y La mujer fantasma. Sinopsis: una mujer ve a un hombre socorriendo a los heridos de un accidente de autos y se enamora de él. Esa mujer comienza a escribirle cartas de amor al hombre. La esposa de ese hombre captura las cartas y las responde haciéndose pasar por su esposo. Funciones: los días viernes y sábados en el teatro Picadero (Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, CABA).

Un poyo rojo

La obra argentina de teatro físico que lleva un recorrido internacional sin precedentes, con 15 años ininterrumpidos, vuelve al país. Un cruce entre la danza, el deporte y la sexualidad. Una obra que, a partir del lenguaje corporal explora los límites del lenguaje contemporáneo, en respecto del movimiento y sus posteriores interpretaciones. Una provocación, una invitación a reírnos de nosotros mismos y, a su vez, reconocer nuestra totalidad. Funciones: Desde el 14 de enero en el Metropolitan, los martes y miércoles.

Las Moiras

Una de las obras más elogiadas de Tamara Tenenbaum, con dirección de Mariana Chaud y producción de la compañía Teatro Futuro, desembarcó en el Metropolitan. Interpretada por Analia Couceyro, Luciana Mastromauro, Flor Piterman y Fiamma Carranza Macchi, pone el foco en las esposas de unos rabinos que marcan los destinos del barrio de Once decidiendo quién se puede casar con quién. A ellas se enfrenta la rebeldía de una joven que busca romper con el orden establecido, pero a su vez es presa del Dibuk, un espíritu errante que se apodera de ella. Funciones: miércoles 15 de enero, y miércoles 5, 12, 19 y 26 de febrero a las 20.15 en la sala ubicada en Av. Corrientes 1343.

Empieza con D, siete letras

La acción transcurre en la sala de espera de un consultorio odontológico, donde coinciden Miranda, una profesora de yoga de 30 años con carisma y sentido del humor, y Luis, un médico retirado de 60 años que lidia con la viudez. A pesar de sus diferencias, ambos buscan una nueva oportunidad en sus vidas. Protagonizada por Eduardo Blanco y Fernanda Metilli. Funciones: En el Teatro Politeama, Paraná 353.

Jardines salvajes

La comedia protagonizada por Carlos Portaluppi, Vivi Puerta, Nazareno Casero e Inés Palombo regresa a la cartelera para seguir con las funciones de una de las obras más tiernas y aplaudidas del año sobre dos parejas vecinas que aparentemente van a tener una gran convivencia hasta que se dan cuenta que algo pasa con el jardín que comparten. Funciones: en el Multiteatro, Av. Corrientes 1283.

Cuando Frank conoció a Carlitos

El musical que cuenta el imaginario encuentro que tuvieron Carlos Gardel y Frank Sinatra en New York hacia 1934 vuelve al emblemático escenario del Teatro Astral. Escrito por Raúl López Rossi y Gustavo González y protagonizado por Oscar Lajad, Alan Madanes y Antonella Misenti, se convirtió en un sorprendente suceso de la temporada pasada. Funciones: De miércoles a domingos a las 20 y los sábados a las 20 y a las 22 en el Teatro Astral, Av. Corrientes 1639 CABA. Entradas a la venta por Plateanet.

“Mina”, che cosa sei?!?

Protagonizada por Elena Roger con la participación especial de Diego Reinhold, la dirección musical de Gaby Goldman y la dirección general de Valeria Ambrosio, la obra extiende su temporada en la cartelera teatral porteña y regresa al teatro donde se estrenó veinte años atrás. Este espectáculo rinde tributo a la cantante italiana Mina Mazzini recorriendo su amplio repertorio desde los años 60 hasta la actualidad con temas tan populares como “Se piange, se ridi”, “Parole, parole” o “Un anno d´amore”. A través del humor y la dramatización, Elena Roger y Diego Reinhold, invitan a transitar distintas emociones generadas por estas extraordinarias canciones acompañados por una gran banda en vivo. Funciones: En el teatro Nacional Sancor Seguros, Av. Corrientes 960.

¿Quién es quién?

Luis Brandoni y Soledad Silveyra protagonizan una comedia fresca y aguda que sigue a una pareja madura, atrapada en la rutina, que recibe a unos amigos para cenar. La noche se convierte en una serie de situaciones hilarantes y profundas reflexiones sobre el amor, la comunicación y la búsqueda de la felicidad. Funciones: En el Teatro Liceo, Av. Rivadavia 1499.

Mamá

Protagonizada por Betiana Blum, Marcelo De Bellis, Romina Gaetani, Magela Zanotta, Nacho Toselli y el gran Alberto Fernández De Rosa, es una comedia familiar sobre una madre que puede complicar la vida a sus hijos de maneras insospechadas. Funciones: De miércoles a domingo en el Muliteatro, Av. Corrientes 1283.

Mi amiga y yo

Luego de convocar a más de 100 mil espectadores durante los últimos tres años, Sebastián Presta llega con su nueva comedia a la cartelera teatral porteña. Esta vez acompañado por Josefina Scaglione, Sabrina Lara y Leandro Serodino. Santiago es comediante y después de 10 años de matrimonio se separa y llega al departamento de Valeria para buscar contención, mientras trata de ocultar lo que realmente siente por ella. Pero no están solos. Vale tiene a Paula, su mejor amiga, y a Miguel, el tóxico de Tinder. Funciones: Desde el 6 de febrero en el Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660.

Escape Room

Con nuevo elenco, regresa una de las comedias más vistas de la temporada pasada y protagonizada ahora por Brenda Gandini, Agustín Sulivan, Cande Molfese, Gonzalo Suárez. Dirigida por Nelson Valente, se desarrolla en el barrio de San Telmo. La historia comienza cuando Edu (Agustín Sullivan) quiere presentarle a su nueva novia Marina (Cande Molfese) a una pareja de amigos suyos, Vicky (Brenda Gandini) y Rai (Gonzalo Suárez). Para este primer encuentro, Edu organiza algo que está muy de moda: un juego de “Escape Room”, en el que los cuatro amigos tendrán que resolver una serie de acertijos que les permitirán salir de la sala. Ellos piensan que les espera una velada muy divertida para pasar el rato, poner a prueba su inteligencia y reírse un poco, pero nada más lejos de la realidad: en cuanto la puerta de la habitación se cierre herméticamente, empezarán a suceder cosas muy extrañas. Salir del “Escape Room” no será nada fácil, el juego pondrá a prueba la relación de los cuatro personajes y expondrá todos sus secretos. Una caja de sorpresas y giros inesperados mantendrán al espectador intrigado con momentos de comedia y suspenso. Funciones: En el Multitabarís, Av. Corrientes 831.

¿Qué de magnífico tiene ser yo?

La obra interpretada por Sofia Gala Castiglione, Analia Couceyro y Zoe Di Rienzo con dramaturgia de Liliana Viola y dirección y puesta en escena de Julieta Ascar vuelve a la cartelera luego de realizar una temporada en el Teatro General San Martín con entradas agotadas. Funciones: Desde el 4 de febrero en el Metropolitan, Av. Corrientes 1343.