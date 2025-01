El vaticinio de Ventura: “Esto termina en tragedia”

Para Luis Ventura, este nuevo culebrón protagonizado por Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez terminará no mal sino muy mal con una “tragedia”. Ese fue el vaticinio del polémico periodista que no dudó ayer en dar su terrible pronóstico sobre este escándalo.

“¡¡Viejo, hace rato se los vengo diciendo!! Estos chicos van directo a una tragedia. No sé si no se dan cuenta los demás o se hacen los desentendidos, pero están cada vez peor y parece que no van a parar hasta que pase algo muy malo y muy feo, y yo lo quiero alertar”, expuso, de manera eufórica, un Ventura que desde un móvil con “Mañanísima” intentó advertir sobre esta situación que, sin embargo, es de público conocimiento.

En este sentido, agregó: “No es que están mal o que van mal, no, van a terminar trágicamente. Hay que decir las cosas como son, como digo siempre, y la verdad es que ellos van hacía ahí. No a terminar mal, sino a terminar trágicamente. Esto termina en una tragedia, lo repito para que se sepa que lo estoy avisando”.

El periodista y conductor abrazó varias teorías de desenlace, entre las amenazas de uno y los ataques de celos de otro: “Eso u otra cosa, lo que sea. Pero van a terminar muy mal si siguen así”, insistió.

PROBLEMA ECONÓMICO

Según el periodista, “la plata verdadera, la plata grande, es la de Mauro, más allá de lo que digan los abogados o dejen de decir ellos. El pibe ya está salvado con todos los años que viene jugando en Europa y con los dos o tres pases que metió en su carrera. En algún momento lo compró el Inter de Italia, después el PSG de Francia, ahora este equipo de Turquía. Escuchame, ¿Sabés todo el dinero que es eso?”.

Y también criticó a la mediática al decir que su vida siempre estuvo basada en diferentes mentiras y que, ahora, sufre las consecuencias. “A Wanda no se qué creerle ya, porque muchas cosa suyas son una mentira. Ella arrancó con una mentira como el slip de Maradona y siguió con otra mentira que fue la virginidad. A la China en cambio la veo perfecta, porque hace lo que se le canta sin darle explicaciones a nadie”, analizó.

Ventura aseguró que todo este escándalo le sirvió a Mauro Icardi para empoderarse. “Antes iba a lo de Susana Giménez y era el que le llevaba la valijita a Wanda, era como el ‘damo de compañía’ y hoy no lo es”, siguió admitiendo el presidente de APTRA en “Mañanísima”, el programa que conduce Carmen Barbieri por eltrece.

“Hoy no es así. Hoy le hizo dar cuenta a Wanda que si él quiere ir a fondo, le va a cag… la vida, se la va a cag… Es más, yo hace meses que estoy diciendo que no vaya a ser que esto termine en una tragedia”, concluyó, insistiendo con su devastador pronóstico sobre el posible final de este lío.