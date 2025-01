Globos de Oro: Dónde ver las pelis y series ganadoras

“Emilia Pérez”, el narco-musical del director francés Jacques Audiard, triunfó este domingo en los Globos de Oro, en los que también brilló el drama migratorio de la posguerra “El Brutalista”.

Filmada casi totalmente en español y que sigue la nueva vida de un narcotraficante que transiciona en mujer, “Emilia Pérez” se llevó cuatro estatuillas, entre ellas la codiciada mejor película musical o comedia, y la de habla no inglesa.

“No tengo hermanas, tal vez sea esa la razón por la cual hice esta película, por la hermandad”, dijo Audiard en francés, al recibir el premio a la mejor cinta extranjera.

“En tiempos difíciles, espero que ‘Emilia Pérez’ sea una luz”, agregó.

En una especie de señal de cómo proseguiría la noche, la dominicana-estadounidense Zoe Saldaña se llevó el primer premio de la gala: el Globo de Oro a mejor actriz de reparto en una película dramática por su rol en esta surreal producción de Netflix.

“Mi corazón está lleno de gratitud. Muchas gracias a los Globos de Oro por celebrar nuestra película y honrar a las mujeres”, dijo Saldaña entre lágrimas.

La película se estrena en los cines el 16 de enero.

Sin embargo, Audiard no consiguió el codiciado premio al mejor director, que fue a manos de Brady Corbet por “El Brutalista”, que se verá en las salas desde el 6 de febrero.

La cinta sobre un arquitecto judío húngaro que emigra a Estados Unidos tras sobrevivir al Holocausto llegó como segunda más nominada y no defraudó.

“Me dijeron que esta película no era distribuible. Me dijeron que nadie vendría a verla. Me dijeron que la película no funcionaría”, dijo Corbet, quien también ganó el Globo a la mejor película dramática.

La producción también le dio el Globo de Oro a su protagonista, el oscarizado Adrien Brody, quien con su premio a mejor actor dramático vivió una especie de regreso triunfal.

“Hubo una época en la que creí que no podría vivir esto de nuevo”, dijo el intérprete, quien también homenajeó a su familia y abordó el tema central de la cinta en su discurso.

En las categorías de actuación, la brasileña Torres fue la gran sorpresa de la noche al hacerse con el codiciado Globo a la mejor actriz dramática por su protagónico en “Aún estoy aquí”, la cinta de Walter Salles sobre la desaparición del diputado Rubens Paiva en los años 1970 bajo la dictadura brasileña que aún no tiene fecha de estreno en el país.

En una noche de conmovedores discursos, Demi Moore arrancó aplausos al recibir su Globo como mejor actriz de comedia por su interpretación en “La sustancia”, cinta que aborda los imposibles estándares de la belleza en la industria, que se puede ver en las salas locales.

“Llevo mucho tiempo en esto, más de 45 años, y es la primera vez que gano algo como actriz”, dijo Moore quien agregó que en algún momento se convenció de que no podría ser reconocida por sus pares a pesar de su éxito.

En una coincidencia temática, Sebastian Stan se llevó el Globo a mejor actor en película de comedia o musical por “Un hombre diferente”, sobre un actor en aprietos que, aquejado por una enfermedad que provoca tumores faciales, se somete a un procedimiento médico experimental para transformar su aspecto. La cinta está disponible en Max.

En la televisión, la épica histórica japonés “Shogun” (Disney+) se consagró con tres Globos, entre ellos a la mejor serie, mientras que “Hacks” (Max) venció en dos de las categorías de comedia. “Bebé reno” (Netflix) se llevó el premio a la mejor miniserie.

Por sus actuaciones fueron distinguidos Jeremy Allen White por “El oso” (Disney+) en comedia; mientras que Colin Farrell fue distinguido al mejor actor en miniserie o película de televisión por “El Pingüino” (Max). Jodie Foster levantó el premio a la mejor actriz en miniserie o película de televisión por “True Detective: Night Country” (Max) y Ali Wing por su actuación en comedia stand-up en su especial “Ali Wong: Single Lady” (Netflix).