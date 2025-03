Concejal del PRO advirtió sobre un supuesto caso de adoctrinamiento

La concejal del PRO, Emilse Marini, habló con TeleJunín y denunció un supuesto caso de adoctrinamiento tras un acto realizado en una escuela de Saforcada el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, cuando se expuso una imagen de Valeria Arata, funcionaria provincial, en un trabajo.

Según explicó, “durante un proyecto educativo se presentó a una funcionaria política del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, cuya figura fue objeto de una intervención por parte de los alumnos”.

La concejal cuestionó la elección de la funcionaria política, argumentando que existen "miles de mujeres que pueden ser reconocidas por su labor cotidiana en la comunidad, en las Sociedades de Fomento". Además, criticó la presencia de concejales de la oposición y consejeras escolares en el acto, señalando que "tiene una connotación político partidaria".

Marini hizo hincapié en la necesidad de "garantizar la libertad de ideas y no imponer la política partidaria dentro de las escuelas", citando la Ley Provincial de Educación. "Las escuelas son espacios diversos donde todos los pensamientos pueden converger, pero no podemos estar adoctrinando a los niños, ni del nivel inicial, ni primario", afirmó.

La concejal también expresó su preocupación por la "apropiación de conocimiento" y la "intromisión de la política partidaria en las instituciones educativas". En este sentido, cuestionó la falta de reconocimiento a "múltiples figuras femeninas" que podrían haber sido destacadas en el acto.

"Acá el tema es que en la escuela tratemos de enseñar cada vez mejor, tratemos de cuidar a la escuela pública. Porque sabemos que esto pasa más en las escuelas públicas y no tanto en las escuelas de gestión privada que muchas veces sus autoridades tienen otras formas de cuidar la institución y la imagen de la institución. No queremos que la escuela se adoctrine sino que cada vez se enseñe mejor y estamos comprobando que esto no está ocurriendo", manifestó Marini.