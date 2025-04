Wanda Nara se abrió un perfil en una plataforma de adultos: cuánto cuesta

En las últimas horas, la Justicia argentina le ordenó a Wanda Nara que deje de utilizar sus redes sociales por al menos 30 días por incumplir e impedir la revinculación de sus hijas Isabella y Francesca con su padre, Mauro Icardi.

Según detalla el documento realizado por el Juzgado Civil 106, el defensor de menores de la causa pidió "en calidad de ‘medida cautelar’, disponer la suspensión por el término de 30 días corridos de todas las cuentas de redes sociales de Instagram, Facebook y Tik Tok” de la empresaria.

Es por ello que la rubia decidió desafiar los límites y se abrió una cuenta en Only Fans, una red social conocida por ser utilizada para la venta de contenido explícito. Wanda hizo el anuncio en su cuenta de Instagram: “Si no es por acá, a partir de hoy nos podemos ver en ONLYFANS”, adelantó.

Finalmente, no se mostró por vencida ante la resolución: “Yo nunca me caigo, tomo envión”.

¿Cuánto cuesta el Only Fans de Wanda Nara?

“Hola ......no soy Wanda, acá soy la BADBITCH y punto! Aprovecha que si me cierran IG ME ACTIVO más que nunca...”, indica la biografía elegida por la empresaria para la reconocida plataforma azul.

La única forma de acceder al contenido que promueve Wanda es a través de una suscripción mensual de 50$ dólares.