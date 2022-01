¿Otra vez sopa? Icardi se fue de Instagram y Wanda posó sin anillo

Otra vez. Y otra vez por Instagram. Mauro y Wanda estarían una vez más al borde del divorcio. ¿Secuelas del China-gate? Quizás. Los indicios son claros: él la dejó de seguir, antes de cerrar su cuenta de Instagram. Así comenzó un nuevo capítulo de la novela: Mauro dejó de seguir a Wanda, y cambió su foto de perfil por una en la que posa con Francesca e Isabella, las hijas que tuvo con Wanda, con la torre Eiffel de fondo. Mientras tanto, la empresaria había salido con su amiga Natacha Eguía y su estilista Kennys Palacios, quien se convirtió en su principal confidente desde que surgió todo el escándalo con la China Suárez. Los tres posaron comiendo el psotre en París... pero luego el posteo fue eliminado. Raro. Wanda volvió a casa, pero sólo publicó una foto abrazada con Isabella, su hija menor que estaba ofuscada por la tardía llegada de la blonda al hogar. En la imagen no lleva el anillo matrimonial... En medio de fuertes rumores de crisis acrecentados por el hecho de que ninguno de los protagonistas dijo nada ni sábado ni domingo al respecto, Ángel De Brito dialogaba con sus seguidores cuando, consultado, sumó data al asunto: “Ayer me escribió alguien desde la cuenta de Icardi. Alguien me mandó un mensaje con un reclamo. Dudo que sea Icardi”. ¿El viejo truco de la cuenta hackeada? ¿O Wan tomó el control? Quién sabe. Lo cierto es que los indicios continuaron: horas después, Mauro dio de baja directamente su cuenta de Instagram. No es la primera vez: ya lo había hecho en plena crisis con Wanda luego de desatarse el escándalo con la China. Consumada la reconciliación, el delantero del Paris Saint Germain volvió a la red social, y primero solo siguió a su esposa, aunque con el correr de los días fue sumando sponsors, amigos y familiares. Ahora, el goleador volvió a bajarse de las redes, quizás para evitar la lluvia de mensajes y comentarios. ¿Y Wanda? Dominada por un sorpresivo silencio. Está claro: esta historia continuará, y continuará y continuará...